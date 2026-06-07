Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.36 WIB

Ghea Indrawari Rilis Lagu Baru 'Daun-daun' Sekaligus Rayakan Kesuksesan '1000x'

ilustrasi Ghea Indrawari (Pinterest/multifandom state) - Image

ilustrasi Ghea Indrawari (Pinterest/multifandom state)

JawaPos.com - Jebolan Indonesia Idol unjuk bakatnya kembali lewat suara merdua dan tulisanya, Ghea Indrawari, kembali menyapa para pencinta musik tanah air lewat karya terbarunya.

Setelah sukses merilis lagu yang menemani galau para pendengarnya, Ghea kini merilis lagu terbarunya yang diberi judul "Daun-daun". 

Melalui lagu ini, Ghea kembali menunjukkan kemampuannya dalam merangkai lirik sederhana namun memiliki makna mendalam.

Peluncuran lagu ini juga dibarengi dengan sebuah pesan menyentuh yang ditulis langsung oleh Ghea di akun Instagram pribadinya.

Tulisan tersebut seolah menggambarkan rasa takut kehilangan yang amat sangat terhadap orang-orang terkasih. "Kalo boleh minta, orang yang Ghea sayang kekal di bumi?" tulis Ghea dalam unggahannya.

Lagu "Daun-daun" menjadi perwakilan atas doa dan ketakutan terdalam setiap orang tentang kehilangan sosok berharga di hidup mereka. 

Saat ini, video musik atau audio resmi dari lagu "Daun-daun" sudah bisa dinikmati secara resmi melalui kanal YouTube pribadi Ghea Indrawari.

Selain merayakan rilisnya karya baru, Ghea juga sedang berbahagia karena lagu terdahulunya yang berjudul "1000x". 

Lagu romantis yang sarat akan makna kesetiaan tersebut sukses menembus angka 12 juta streaming di platform musik digital.

Tidak hanya sukses di platform streaming resmi, lagu "1000x" hingga kini terpantau masih menjadi sound yang sangat viral dan sering digunakan oleh netizen di berbagai platform media sosial seperti TikTok dan Instagram Reels.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Festival Musik Soundrenaline 2025 Sukses Sapa Palembang, Ghea Indrawari Bikin Pecah - Image
Music & Movie

Festival Musik Soundrenaline 2025 Sukses Sapa Palembang, Ghea Indrawari Bikin Pecah

Jumat, 12 Desember 2025 | 01.33 WIB

Terpopuler

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez - Image
1

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

2

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

3

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung

4

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

5

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

6

Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main

9

Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja

10

3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore