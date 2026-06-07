Ghea Indrawari Rilis Lagu Baru 'Daun-daun' Sekaligus Rayakan Kesuksesan '1000x'

JawaPos.com - Jebolan Indonesia Idol unjuk bakatnya kembali lewat suara merdua dan tulisanya, Ghea Indrawari, kembali menyapa para pencinta musik tanah air lewat karya terbarunya.

Setelah sukses merilis lagu yang menemani galau para pendengarnya, Ghea kini merilis lagu terbarunya yang diberi judul "Daun-daun".

Melalui lagu ini, Ghea kembali menunjukkan kemampuannya dalam merangkai lirik sederhana namun memiliki makna mendalam.

Peluncuran lagu ini juga dibarengi dengan sebuah pesan menyentuh yang ditulis langsung oleh Ghea di akun Instagram pribadinya.

Tulisan tersebut seolah menggambarkan rasa takut kehilangan yang amat sangat terhadap orang-orang terkasih. "Kalo boleh minta, orang yang Ghea sayang kekal di bumi?" tulis Ghea dalam unggahannya.

Lagu "Daun-daun" menjadi perwakilan atas doa dan ketakutan terdalam setiap orang tentang kehilangan sosok berharga di hidup mereka.

Saat ini, video musik atau audio resmi dari lagu "Daun-daun" sudah bisa dinikmati secara resmi melalui kanal YouTube pribadi Ghea Indrawari.

Selain merayakan rilisnya karya baru, Ghea juga sedang berbahagia karena lagu terdahulunya yang berjudul "1000x".

Lagu romantis yang sarat akan makna kesetiaan tersebut sukses menembus angka 12 juta streaming di platform musik digital.