Pameran Bridestory Fair 2026 Digelar di JICC, Hadirkan Ratusan Vendor Pernikahan

JawaPos.com - Pameran pernikahan, Bridestory Fair 2026 diadakan di Hall A-B Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, pada 12–14 Juni 2026. Kegiatan ini berlangsung setelah penyelenggaraan Bridestory Market yang sebelumnya digelar oleh perusahaan tersebut.

Pameran pernikahan ini dapat diakses masyarakat tanpa tiket masuk. Pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai berbagai layanan dan produk yang berkaitan dengan kebutuhan pernikahan, mulai dari inspirasi konsep hingga pilihan vendor.

Selama tiga hari pelaksanaan, lebih dari 350 booth dari lebih dari 15 kategori vendor turut berpartisipasi. Kategori yang dihadirkan mencakup venue, dekorasi, fotografi dan videografi, bridal, makeup artist, wedding organizer, hiburan, hingga layanan kesehatan dan kecantikan untuk persiapan pernikahan.

Beragam vendor menawarkan layanan dan produk yang dapat menjadi referensi bagi calon pengantin dalam merencanakan pernikahan. Sejumlah peserta juga menyediakan program promosi selama acara berlangsung.

Tahun ini, Bridestory Fair mengusung tema Petal Dreamscape, yang menampilkan konsep visual terinspirasi taman bunga dengan perpaduan warna lembut, elemen floral, dan sentuhan modern. Tema tersebut diterapkan di sejumlah area pameran, seperti pintu masuk, koridor utama Hall A dan B, area foto, serta beberapa booth peserta.

CEO Bridestory, Ayunda Wardhani, menjelaskan, Bridestory Fair dihadirkan sebagai lebih dari sekadar pameran pernikahan. Pihaknya ingin kembali menciptakan sebuah pengalaman yang dapat membantu calon pengantin menemukan inspirasi, terhubung dengan vendor-vendor terbaik, dan merencanakan pernikahan mereka dengan lebih nyaman dan menyenangkan.

“Terlebih dengan lokasi event di tengah kota Jakarta, kami menghadirkan beragam vendor terbaik dari beberapa kota seperti Bali, Surabaya, Jakarta, dan sekitarnya. Kami harap para calon pengantin bisa menikmati kemudahan dalam merencanakan pernikahan mereka di pameran ini,” kata Ayunda di Jakarta, Jumat (12/6).

Menurut penyelenggara, acara ini juga menjadi ruang pertemuan antara pelaku industri pernikahan dan calon pengantin yang tengah merencanakan pernikahan mereka. Salah satu peserta pameran, Yu Cien dari Lotus Design, menyampaikan pandangannya mengenai penyelenggaraan acara tersebut.