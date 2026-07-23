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Nurul Adriyana Salbiah
Jumat, 24 Juli 2026 | 06.20 WIB

Ulang Tahun ke-15, Blibli Bagikan Tips Belanja Online Tanpa Zonk Lewat Promo Harian

Ilustrasi: Blibli.com. (Istimewa) - Image

Ilustrasi: Blibli.com. (Istimewa)

JawaPos.com – Berburu promo saat berbelanja online menjadi tantangan bagi para konsumen yang menginginkan barang idaman dengan harga miring. Sebab, jika salah strategi, promo yang diburu justru terlewat.

Dalam perayaan Ulang tahun ke-15, Blibli membagikan tips berburu promo agar tidak zonk. Para konsumen tidak perlu merasa ragu di-PHP promo setiap checkout. Sehingga wishlist dalam keranjang belanja bisa terealisasi.

Diungkapkan Indra Perdana, Head of Campaign Blibli, 15 tahun bukan hanya tentang merayakan perjalanan Blibli, tetapi juga tentang merayakan jutaan momen yang telah dilalui bersama pelanggan. Lewat Salebration, kami ingin mengajak lebih banyak orang berbagi kebahagiaan dengan beragam penawaran menarik dan juga layanan Blibli yang pasti ORI.

“Kami percaya kebahagiaan bisa hadir dari hal-hal sederhana menemukan barang yang sudah lama diincar, memberi hadiah untuk orang tersayang, atau sekadar menikmati pengalaman belanja yang nyaman dan terpercaya,” Indra Perdana, Head of Campaign Blibli.

Berikut Tips Salebration 15 Tahun Blibli agar tidak zonk ‘ditipu’ promo online:

17 Juli — Gadget Day: Diskon hingga Rp 1 juta. Diresepkan untuk pasien dengan HP mulai lemot, laptop sering nge-freeze, atau yang sudah lama mengincar smartwatch baru.

18 Juli — Fashion Day: Buy 2 hemat 15%, Buy 3 hemat 20%, Buy 4 hemat 25% (maks. Rp500 ribu). Untuk mengatasi gejala "nggak punya baju" sebelum hangout, kondangan, atau liburan.

19 Juli — Supermarket Day: Buy 1 Get 1. Direkomendasikan untuk mengisi ulang stok camilan, kopi, hingga kebutuhan rumah tangga.

20 Juli — Home Day: Diskon hingga 80% + Voucher hingga Rp 1 juta. Untuk pasien yang ingin bikin rumah lebih nyaman dengan furnitur, dekorasi, atau peralatan rumah baru.

21 Juli — Sports Day: Buy 2 hemat 20%, Buy 4 hemat 35% (maks. Rp 1 juta). Diresepkan bagi yang sedang memulai gaya hidup aktif, minimal mulai dari beli perlengkapannya dulu.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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