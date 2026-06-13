Meski Kurang Populer, Inilah 7 Khasiat Tersembunyi Artichoke untuk Kesehatan Anda

ilustrasi artichoke. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Artichoke sering dianggap sebagai sayuran, meskipun termasuk dalam famili Asteraceae.

Tanaman yang kurang populer di Indonesia ini berasal dari Mediterania dan telah digunakan selama berabad-abad karena potensi khasiat obatnya.

Artichoke dikenal dapat meningkatkan beberapa aspek kesehatan, termasuk kesehatan jantung dan pencernaan.

170 g artichoke rebus mengandung sekitar 90 kkal, 10 g serat, 5 g protein, dan sejumlah besar folat, vitamin C, magnesium, kalium, dan fosfor.

Melansir healthline, mari simak tujuh khasiat tersembunyi artichoke untuk kesehatan Anda.

1. Menurunkan kolesterol

Sebuah studi besar tahun 2017 menunjukkan bahwa ekstrak daun artichoke bisa mengurangi kolesterol total dan kolesterol LDL "jahat".

Efek ini dikaitkan dengan antioksidan luteolin dan pengaruhnya terhadap mikrobioma usus.