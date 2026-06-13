Meski Kurang Populer, Inilah 7 Khasiat Tersembunyi Artichoke untuk Kesehatan Anda

JawaPos.com – Artichoke sering dianggap sebagai sayuran, meskipun termasuk dalam famili Asteraceae.
Tanaman yang kurang populer di Indonesia ini berasal dari Mediterania dan telah digunakan selama berabad-abad karena potensi khasiat obatnya.
Artichoke dikenal dapat meningkatkan beberapa aspek kesehatan, termasuk kesehatan jantung dan pencernaan.
170 g artichoke rebus mengandung sekitar 90 kkal, 10 g serat, 5 g protein, dan sejumlah besar folat, vitamin C, magnesium, kalium, dan fosfor.
Melansir healthline, mari simak tujuh khasiat tersembunyi artichoke untuk kesehatan Anda.
1. Menurunkan kolesterol
Sebuah studi besar tahun 2017 menunjukkan bahwa ekstrak daun artichoke bisa mengurangi kolesterol total dan kolesterol LDL "jahat".
Efek ini dikaitkan dengan antioksidan luteolin dan pengaruhnya terhadap mikrobioma usus.
2. Mendukung tekanan darah yang sehat
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa