Mampu Menjaga Mental Health! Intip Sederet Khasiat Teh Kombucha yang Jarang Disadari

Ilustrasi jamur kombucha/freepik
JawaPos.com-Ramai konten di sosial media yang menayangkan proses pembuatan teh kombucha menggunakan SCOBY (Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast).
Scoby sendiri merupakan gabungan antara ragi dan bakteri baik. Kombucha sendiri terdiri dari perpaduan ragi dan bakteri baik yang berperan dalam proses fermentasi teh.
Kombucha dibuat dari Scoby yang disiram teh hitam atau hijau, lalu dicampur dengan gula untuk menghasilkan minuman probiotik yang kaya manfaat.
Selain sudah terkenal dengan kandungan probiotiknya, teh kombucha juga menyimpan segudang manfaat lain, yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh.
Seperti yang dikutip dari laman keslan.kemkes.go.i dan bnp.jambiprov.go.id berikut manfaat mengkonsumsi teh kombucha secara rutin yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh anda secara menyeluruh, termasuk menjaga agar kondisi mental tetap stabil.
Minuman probiotik terbaik
Kombucha yang terbuat dari campuran bakteri baik (scooby) mampu menghasilkan minuman teh yang tinggi probiotik dan bagus untuk pencernaan. Konsumsi rutin teh kombucha mampu membantu mencegah radang usus, membersihkan usus, dan meningkatkan produksi bakteri baik di dalam saluran cerna.
Menjaga kesehatan jantung
Teh kombucha sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit jantung. Hal ini disebabkan karena kombucha bersifat kardioprotektif, seperti anti hipertrofik, antihiperglikemik, dan antihiperlipidemia yang mampu melindungi pembuluh darah dan menurunkan produksi kolesterol jahat.
Kaya antioksidan
Bahan utama kombucha yang berasal dari teh hijau, membuat minuman ini tinggi antioksidan. Sehingga, minum teh kombucha mampu menangkal bahaya radikal bebas dan mencegah terkena risiko penuaan dini, serta penyakit kanker.
Membuat berat badan ideal
Senyawa EGCG di dalam teh kombucha mampu meningkatkan metabolisme tubuh.sehingga kalori di badan anda dapat terbakar secara maksimal, sehingga anda akan mendapatkan bentuk tubuh yang ideal.
Menjaga kesehatan mental
