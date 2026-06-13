Lelang Tas Branded dan Jam Mewah Kini Bisa Diikuti dari Instagram, Digelar Setiap Senin dan Kamis

JawaPos.com - Minat masyarakat terhadap barang mewah preloved terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Di tengah tren berburu produk premium dengan harga yang lebih kompetitif, berbagai cara baru bermunculan untuk mendekatkan koleksi tas branded, jam tangan mewah, hingga perhiasan kepada lebih banyak kalangan.

“Barang mewah seharusnya tidak hanya menjadi milik segelintir orang,” ujar Silvia Lie, pendiri deGaiya yang akrab disapa Lady Gaiya.

Melihat perkembangan pasar tersebut, deGaiya menghadirkan program lelang rutin yang dapat diikuti langsung melalui Instagram. Mulai sekarang, sesi bidding digelar setiap Senin dan Kamis melalui akun @degaiya.id, menghadirkan beragam koleksi pilihan mulai dari tas Hermès, jam tangan Rolex, perhiasan, hingga aksesori fashion premium lainnya.

Konsep yang diusung terbilang sederhana. Peserta cukup mengikuti akun Instagram deGaiya, memberikan tanda suka pada unggahan lelang yang sedang berlangsung, kemudian mengajukan penawaran sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Seluruh proses berlangsung melalui platform media sosial yang sudah akrab digunakan sehari-hari.

Menurut Silvia, program ini dirancang untuk menciptakan pengalaman berburu barang mewah yang lebih terbuka dan menyenangkan. Ia ingin menghadirkan ruang yang memungkinkan lebih banyak orang mendapatkan luxury item impian mereka melalui proses yang transparan.

Pemilihan Instagram sebagai media lelang juga dilakukan karena dinilai mampu menghadirkan interaksi yang lebih hidup dibandingkan transaksi konvensional. Peserta dapat mengikuti perkembangan penawaran secara langsung, berinteraksi dengan komunitas, sekaligus merasakan dinamika persaingan hingga batas waktu lelang berakhir.