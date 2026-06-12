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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 12 Juni 2026 | 17.00 WIB

7 Kesalahan Sepele yang Jarang Dilakukan Orang Hemat dan Membuat Keuangan Mereka Tetap Aman

Ilustrasi orang yang keuangannya aman (Magnific) - Image

Ilustrasi orang yang keuangannya aman (Magnific)

JawaPos.com - Mengelola keuangan dengan baik tidak selalu membutuhkan penghasilan yang besar. 

Banyak orang yang memiliki pendapatan tinggi tetap mengalami kesulitan finansial karena kurang bijak dalam mengatur pengeluaran. 

Sebaliknya, tidak sedikit orang dengan penghasilan biasa mampu menjaga kondisi keuangan tetap sehat karena memiliki kebiasaan yang lebih disiplin.

Salah satu perbedaan terbesar antara orang yang kesulitan mengelola uang dan orang yang berhasil menjaga kestabilan finansial terletak pada kebiasaan sehari-hari. 

Orang hemat umumnya tidak hanya fokus pada cara menghasilkan uang, tetapi juga memahami pentingnya menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggerus kondisi keuangan secara perlahan.

Kesalahan tersebut sering terlihat sepele dan tidak langsung menimbulkan masalah besar. 

Namun jika dilakukan berulang kali dalam waktu yang lama, dampaknya dapat sangat terasa. 

Pengeluaran yang tidak terkontrol, keputusan impulsif, dan kurangnya perencanaan sering menjadi penyebab utama kondisi keuangan sulit berkembang.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh kesalahan sepele yang jarang dilakukan oleh orang hemat sehingga keuangan mereka cenderung lebih aman dan terjaga.

1. Berbelanja Tanpa Daftar atau Rencana yang Jelas

Editor: Candra Mega Sari
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