5 Tanda yang Menunjukkan Anda Kurang Istirahat, Apa Saja?

JawaPos.com – Kurang istirahat menjadi salah satu penyebab utama kelelahan kronis.

Selain itu, kurang istirahat secara teratur bisa mengurangi produktivitas sekaligus berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental seseorang.

Melansir health, berikut lima sinyal yang menunjukkan tubuh Anda membutuhkan istirahat segera.

1. Anda sulit fokus

Kesulitan berkonsentrasi adalah salah satu tanda paling umum dari kurang istirahat.

Bahkan pembaca yang rajin pun mungkin perlu membaca ulang satu halaman beberapa kali ketika mereka kurang tidur.

Bagian otak yang berperan penting dalam memori bergantung pada tidur agar dapat berfungsi dengan baik.

Jika Anda tidak cukup tidur, aktivitasnya akan menurun.

Hal ini menyebabkan otak tidak mampu memproses dengan benar apa yang Anda baca atau lihat dan mentransfernya ke memori jangka pendek.