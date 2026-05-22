10 Manfaat Jus Jambu Biji untuk Kesehatan, Kaya Vitamin C dan Baik untuk Daya Tahan Tubuh

JawaPos.com - Jus jambu biji menjadi salah satu minuman favorit banyak orang karena rasanya segar sekaligus kaya nutrisi. Buah berwarna merah muda ini dikenal memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi, bahkan disebut lebih tinggi dibandingkan jeruk. Tak heran jika jus jambu sering dikonsumsi untuk membantu menjaga daya tahan tubuh.

Selain menyegarkan, jus jambu biji juga menyimpan banyak manfaat kesehatan lainnya. Kandungan serat, vitamin A, kalium, magnesium, hingga antioksidan membuat minuman ini baik untuk kesehatan jantung, pencernaan, hingga kulit.

Tidak hanya itu, jus jambu biji juga dipercaya dapat membantu mengontrol gula darah dan menurunkan risiko berbagai penyakit kronis. Namun, agar manfaatnya maksimal, jus jambu sebaiknya dikonsumsi tanpa tambahan gula berlebihan dan tidak disaring agar kandungan seratnya tetap terjaga.

Dilansir dari laman Alodokter dan Ciputra Hospital, berikut berbagai manfaat jus jambu biji untuk kesehatan tubuh.

1. Memperkuat Daya Tahan Tubuh Salah satu manfaat jus jambu biji yang paling populer adalah membantu meningkatkan sistem imun tubuh. Kandungan vitamin C dalam jambu biji sangat tinggi dan berperan penting dalam melawan infeksi.

Vitamin C membantu tubuh memproduksi sel darah putih yang bertugas melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Karena itu, jus jambu sering dikonsumsi saat seseorang sedang flu, batuk, atau dalam masa pemulihan sakit.

Bahkan, jus jambu juga dikenal baik dikonsumsi penderita demam berdarah karena dipercaya membantu meningkatkan kadar trombosit dalam tubuh.

2. Melawan Radikal Bebas Jambu biji kaya akan antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas. Senyawa antioksidan ini penting untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat polusi, stres oksidatif, dan pola hidup tidak sehat.

Radikal bebas yang menumpuk dalam tubuh dapat meningkatkan risiko penyakit kronis, seperti penyakit jantung hingga kanker. Karena itu, konsumsi jus jambu secara rutin dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.