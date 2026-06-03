Rasanya Unik, Ini 7 Manfaat Sereh yang Jarang Orang Tahu untuk Kesehatan Tubuh

Olahan rempah sereh (Canva)
Jawapos.com - Menjaga kesehatan tubuh di usia senja memerlukan perhatian ekstra, terutama dalam memilih asupan herbal yang aman dan mudah didapatkan sehari-hari.
Salah satu rempah lokal yang memiliki khasiat masif untuk mendukung kebugaran lansia adalah serai atau Cymbopogon citratus.
Melansir data medis dari Alodokter, Ciputra Hospital, dan Halodoc, berikut adalah tujuh manfaat utama mengkonsumsi air serai yang paling relevan untuk menjaga kesehatan tubuh:
Baca Juga:Resep Es Teh Sereh Jeruk Segar dan Wangi
Menurunkan Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi)
Serai mengandung kalium tinggi dan senyawa citral yang bekerja memicu proses vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Efek diuretik alami dari rebusan ini juga membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan dan natrium, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah tinggi dapat terkontrol secara bertahap.
Menjaga Kesehatan Gigi dan Rongga Mulut
Sifat antimikroba alami pada serai sangat efektif dalam melawan pertumbuhan bakteri berbahaya di mulut, seperti Streptococcus mutans. Kandungan zat aktif geraniol dan citronellol di dalamnya mampu mengurangi pembentukan plak, mencegah radang gusi, serta meminimalkan risiko infeksi mulut dan gigi berlubang.
Melawan Serangan Radikal Bebas
Sebagai sumber antioksidan yang kaya, serai mengandung komponen penting seperti asam klorogenat, isoorientin, dan quercetin. Kehadiran senyawa-senyawa ini berfungsi optimal untuk menghambat paparan radikal bebas, mendukung sistem imunitas tubuh, serta mencegah kerusakan sel secara menyeluruh di area arteri koroner.
Mengontrol Kadar Kolesterol dalam Darah
Rutin meminum ekstrak atau air rebusan serai dipercaya dapat membantu mengendalikan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Antioksidan konsentrasi tinggi pada rempah ini bekerja menekan akumulasi lemak di pembuluh darah, yang sekaligus meminimalkan risiko terjadinya penyumbatan jantung koroner atau aterosklerosis.
Meredakan Gangguan dan Infeksi Pencernaan
Serai memiliki khasiat antibakteri yang kuat untuk melawan bakteri Escherichia coli pemicu keracunan makanan dan diare. Selain itu, kehangatan air serai dapat memperlambat pergerakan usus yang berlebih serta melindungi lapisan lambung dari risiko peradangan, kram perut, hingga tukak lambung.
Mengurangi Rasa Cemas dan Stres
Menghirup aroma khas lemon dari serai atau meminum air rebusannya memberikan efek analgesik dan antiinflamasi yang menenangkan sistem saraf pusat. Terapi herbal ini membantu tubuh menjadi lebih rileks, melemaskan otot yang tegang, menurunkan detak jantung yang cepat, serta meringankan gejala kecemasan.
Meredakan Nyeri Sendi (Rheumatoid Arthritis)
Efek antiinflamasi yang kuat dari kandungan serai sangat baik untuk membantu meringankan gejala nyeri dan pembengkakan pada penderita radang sendi. Konsumsi air serai secara terjadwal bertindak sebagai terapi komplementer alami yang mendukung kenyamanan gerak tubuh lansia tanpa ketergantungan obat kimiawi.
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan