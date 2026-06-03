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Naila Putri Saragih
Kamis, 4 Juni 2026 | 05.36 WIB

Rasanya Unik, Ini 7 Manfaat Sereh yang Jarang Orang Tahu untuk Kesehatan Tubuh

Olahan rempah sereh (Canva) - Image

Olahan rempah sereh (Canva)

Jawapos.com - Menjaga kesehatan tubuh di usia senja memerlukan perhatian ekstra, terutama dalam memilih asupan herbal yang aman dan mudah didapatkan sehari-hari.

Salah satu rempah lokal yang memiliki khasiat masif untuk mendukung kebugaran lansia adalah serai atau Cymbopogon citratus.

Melansir data medis dari Alodokter, Ciputra Hospital, dan Halodoc, berikut adalah tujuh manfaat utama mengkonsumsi air serai yang paling relevan untuk menjaga kesehatan tubuh:

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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