Rasanya Unik, Ini 7 Manfaat Sereh yang Jarang Orang Tahu untuk Kesehatan Tubuh

Menurunkan Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi)

Serai mengandung kalium tinggi dan senyawa citral yang bekerja memicu proses vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Efek diuretik alami dari rebusan ini juga membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan dan natrium, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah tinggi dapat terkontrol secara bertahap.