Punya Aroma Kuat, 7 Tanaman Hias Ini Efektif Mengusir Kecoak

JawaPos.com - Kecoak tidak higienis, dapat menyebabkan penyakit berbahaya, dan sulit dibasmi dari rumah.
Selain itu, bisa memicu asma dan alergi, serta menghasilkan bau busuk dan apek.
Namun, mereka dikenal sensitif terhadap bau yang menyengat.
Alhasil berikut deretan tanaman hias dengan aroma kuat yang dapat membantu mengusir kecoak secara alami.
Tanaman-tanaman ini berfungsi sebagai pengusir alami dan bisa menambahkan sentuhan hijau serta ramah lingkungan pada dekorasi rumah Anda.
1. Rosemary
Rosemary adalah pengusir alami untuk menjauhkan kecoak dari rumah. Senyawa pengusir utamanya adalah kamper dan asam rosmarinik.
Ini adalah salah satu pengusir kecoak alami yang paling banyak diteliti, aromanya yang kuat dapat membantu mengusir kecoak.
2. Catnip
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