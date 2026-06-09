Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 9 Juni 2026 | 20.11 WIB

Punya Aroma Kuat, 7 Tanaman Hias Ini Efektif Mengusir Kecoak

ilustrasi kecoak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kecoak tidak higienis, dapat menyebabkan penyakit berbahaya, dan sulit dibasmi dari rumah.

Selain itu, bisa memicu asma dan alergi, serta menghasilkan bau busuk dan apek.

Namun, mereka dikenal sensitif terhadap bau yang menyengat.

Alhasil berikut deretan tanaman hias dengan aroma kuat yang dapat membantu mengusir kecoak secara alami.

Tanaman-tanaman ini berfungsi sebagai pengusir alami dan bisa menambahkan sentuhan hijau serta ramah lingkungan pada dekorasi rumah Anda.

1. Rosemary

Rosemary adalah pengusir alami untuk menjauhkan kecoak dari rumah. Senyawa pengusir utamanya adalah kamper dan asam rosmarinik.

Ini adalah salah satu pengusir kecoak alami yang paling banyak diteliti, aromanya yang kuat dapat membantu mengusir kecoak.

2. Catnip

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
7 Tanaman Hias yang Ampuh Mengusir Cicak, Apa Saja? - Image
Lifestyle

7 Tanaman Hias yang Ampuh Mengusir Cicak, Apa Saja?

Minggu, 7 Juni 2026 | 01.58 WIB

3 Tanaman Hias Populer yang Sebaiknya Tidak Ada di Dalam Rumah Menurut Feng Shui - Image
Lifestyle

3 Tanaman Hias Populer yang Sebaiknya Tidak Ada di Dalam Rumah Menurut Feng Shui

Selasa, 20 Januari 2026 | 16.07 WIB

Desa yang Menyusut di Nara Jepang Dapat Napas Baru dari Patung Kecoak Raksasa - Image
Travelling

Desa yang Menyusut di Nara Jepang Dapat Napas Baru dari Patung Kecoak Raksasa

Senin, 18 Mei 2026 | 20.12 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

3

Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan

4

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

5

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

6

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

7

Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo? 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore