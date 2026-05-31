Kenali 5 Makanan Pemicu Kecemasan yang Perlu Dibatasi Demi Menjaga Kesehatan Mental

Mengonsumsi makanan merupakan bagian penting dari kebutuhan harian karena berperan dalam menjaga energi dan mendukung fungsi tubuh agar tetap optimal.

Pola makan yang tepat juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh serta menunjang kesehatan secara keseluruhan.

Meski demikian, tidak semua jenis makanan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh apabila dikonsumsi secara berlebihan.

Dilansir dari laman Geediting, berikut 5 makanan yang seharusnya dihindari karena akan memicu kecemasan.

1. Makanan atau Minuman yang Mengandung Kafein

Penelitian telah menunjukkan bahwa makanan atau minuman yang mengandung kafein dapat meningkatkan tingkat kecemasan dan stres, terutama pada individu yang sudah rentan terhadap kondisi ini.

Hal ini bisa terasa seperti pedang bermata dua. Dimana saat Anda membutuhkan kopi untuk memulai aktivitas sehari-hari, tetapi kemudian hal itu membuat Anda merasa lebih cemas daripada sebelumnya. Ini merupakan reaksi dari kafein yang telah dikonsumsi.

Jika hal ini sesuai dengan Anda, mungkin sudah waktunya untuk memikirkan kembali rutinitas pagi dengan mengkonsumsi kafein.

2. Makanan yang Mengandung Banyak Gula