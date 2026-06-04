13 Tips Ilmiah agar Buah dan Sayuran Tetap Segar Lebih Lama dan Tetap Bernutrisi

Ilustrasi buah dan sayuran (Magnific/Jcomp)
JawaPos.com - Tak sedikit orang mengira semua buah dan sayuran bisa disimpan dengan cara yang sama.
Padahal, kesalahan kecil seperti menyimpan tomat berdekatan dengan mentimun atau mencuci buah terlalu dini dapat mempercepat pembusukan.
Dilansir dari laman WebMD, berikut sejumlah tips ilmiah untuk menjaga kesegaran dan nutrisi bahan pangan lebih lama.
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1. Jangan Simpan Tomat dan Mentimun Berdekatan
Salah satu penyebab buah dan sayuran cepat rusak adalah gas etilen, yaitu senyawa alami yang mempercepat proses pematangan.
Beberapa jenis buah dan sayuran menghasilkan etilen dalam jumlah tinggi, sementara yang lain sangat sensitif terhadap gas tersebut.
Karena itu, sebaiknya pisahkan penyimpanan bahan pangan yang menghasilkan etilen dari yang mudah terpengaruh olehnya.
Penghasil etilen: Apel, Melon, Alpukat, Pir, Tomat, Paprika, Pisang.
Sensitif terhadap etilen: Mangga, Asparagus, Persik, Bawang, Terong, Anggur, Mentimun.
2. Cuci Sayuran Hijau Sebelum Disimpan
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