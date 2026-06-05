10 Buah Kaya Magnesium yang Baik untuk Kesehatan Anda, Ada Pisang hingga Pepaya

JawaPos.com – Magnesium adalah mineral penting yang mendukung fungsi otot, kesehatan saraf, irama jantung, pengaturan gula darah, dan produksi energi.

Meskipun banyak orang beralih ke suplemen untuk memenuhi kebutuhan magnesium mereka, beberapa buah secara alami mengandung nutrisi penting ini.

Mengonsumsi buah-buahan kaya magnesium dapat mendukung kesehatan secara keseluruhan sekaligus menyediakan vitamin, antioksidan, dan serat tambahan.

Melansir ndtv, berikut 10 buah kaya magnesium yang baik untuk kesehatan Anda.

1. Markisa

Buah markisa merupakan salah satu buah yang kaya akan magnesium.

Selain magnesium, buah ini juga menyediakan serat, vitamin C, dan senyawa tumbuhan bermanfaat yang mendukung pencernaan dan kekebalan tubuh.

2. Alpukat

Alpukat mengandung magnesium dalam jumlah yang baik, serta lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung, kalium, dan serat.