Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 2 Juni 2026 | 00.26 WIB

9 Rekomendasi Pusat Oleh-Oleh Papua Terbaik, Mulai dari Abon Gulung, Souvenir, dan Beragam Buah Tangan Lainnya!

Ilustrasi abon gulung khas Papua/Instagram @abongulungpawai.id&nbsp;

JawaPos.com- Berlibur ke Papua dengan berbagai destinasi seperti Raja Ampat, Danau Sentani, Lembah Baliem, sampai Pulau Biak.

Saat berwisata, jangan lewatkan kesempatan untuk membawa pulang oleh-oleh khas Papua. Selain menjadi kenang-kenangan, oleh-oleh ini bisa menjadi hadiah untuk keluarga dan kerabat di rumah.

Mulai dari Roti abon gulung yang autentik dari papua, gelang wamena, tas noken, keripik keladi, sampai kopi  khas Papua semuanya wajib anda bawa pulang.

Jika anda ingin menemukan semua oleh-oleh tersebut,ada sejumlah toko oleh-oleh di Papua yang wajib anda datangi.

Melansir informasi dari laman tokoterdekat dan gotravelly.com pada (1/6) berikut rekomendasi tempat berburu oleh-oleh khas Papua yang paling dicari wisatawan. 

Abon gulung menjadi oleh-oleh yang tidak boleh anda lewatkan saat berkunjung ke Papua. Tekstur rotinya yang lembut dan fluffy cita rasa gurih khas abon sapi kacang wijen, serta aroma daun bawang panggang membuat abon gulung ini layak menjadi oleh-oleh yang patut anda bawa pulang. Salah satu pusat oleh-oleh yang menjual abon gulung adalah toko Pawai di Komplek Ruko Mas Blok HBN, Jl. Ahmad Yani No.1, Remu Utara, Kota Sorong, Papua Barat. Selain abon gulung premium, toko ini juga menawarkan coklat khas papua, selai strawberry, abon coklat, abon gulung keju, roti gulung kopi, bahkan dubai chewy cookie dengan packaging yang oriental,cantik, dan menarik. 

Hawaii bakery juga menyediakan abon gulung khas Papua. Kombinasi abon gurih, roti lembut, dan aroma yang khas membuat hawaii bakery abon gulung menjadi oleh-oleh yang wajib di bawa pulang. Berlokasi di Jalan Remu Sel, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Bar. 98412,  tersedia juga varian lain seperti roti gulung coklat, roti kopi, dan roti pisang abu. 

Tidak hanya memiliki aneka kudapan lezat, Papua juga terkenal  dengan kerajinan khasnya. Jika sedang mencari souvenir untuk buah tangan, maka Icon Raja Ampat Premium adalah tempat yang tepat. Bertempat di Jl. R.A. Kartini No.08, Klausur, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat. 98412, toko ini menawarkan kerajinan etnik khas Papua dengan kualitas premium dan desain yang menarik. 

Toko souvenir raja ampat yang terletak di Jl. Ferry, Malawei, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Bar. 98412, Tempat ini menjual berbagai macam kerajinan tangan, ukiran, bahkan perhiasan. Mulai dari tas noken, gelang, kalung, keripik keladi, dan abon gulung. 

