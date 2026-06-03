Efek Demam AI, SoftBank Geser Toyota sebagai Perusahaan Termahal di Jepang

JawaPos.com – SoftBank Group Corp. resmi menyalip Toyota Motor Corp. sebagai perusahaan publik dengan nilai pasar terbesar di Jepang. Ini menjadi pertama kalinya dalam lebih dari 22 tahun Toyota kehilangan posisi puncak tersebut.

Pada penutupan perdagangan Senin (2/6), kapitalisasi pasar SoftBank melampaui 48 triliun yen atau sekitar Rp 5.328 triliun (1 yen sekitar Rp 111). Sementara itu, kapitalisasi pasar Toyota berada sedikit di bawah 46 triliun yen atau sekitar Rp 5.106 triliun (1 yen sekitar Rp 111).

Toyota mempertahankan status sebagai perusahaan paling bernilai di Jepang sejak Desember 2003, ketika produsen otomotif tersebut berhasil menggeser NTT Docomo dari posisi teratas.

Kenaikan nilai SoftBank didorong oleh reli saham teknologi yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Saham SoftBank ditutup melonjak 14 persen menjadi 8.541 yen (sekitar Rp 948 ribu, 1 yen sekitar Rp 111), sedangkan saham Toyota turun 4,5 persen menjadi 2.905,5 yen (sekitar Rp 322 ribu, 1 yen sekitar Rp 111).

Menariknya, posisi ketiga kini ditempati Kioxia Holdings Corp. dengan kapitalisasi pasar sekitar 39 triliun yen atau sekitar Rp 4.329 triliun (1 yen sekitar Rp 111), setelah saham perusahaan chip tersebut melonjak tajam dalam beberapa pekan terakhir.

Pendiri sekaligus CEO SoftBank, Masayoshi Son, mengatakan persaingan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga perusahaan tidak boleh lengah.

"Dalam kompetisi teknologi, perusahaan pesaing akan langsung menyalip jika kita lengah. Kami akan tetap fokus dan terus mempercepat pertumbuhan," ujar Son kepada wartawan di Paris.

Son selama ini dikenal memiliki ambisi menjadikan SoftBank sebagai platform kecerdasan buatan super atau artificial superintelligence yang melampaui kemampuan manusia.