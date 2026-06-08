5 Penyebab Orang yang Merasa Kelelahan karena Mengalami Gangguan Tidur

JawaPos.com – Kelelahan yang terus-menerus meski sudah tidur delapan jam sering disebabkan oleh penyebab tersembunyi yang mengganggu kualitas tidur dari dalam.

Gangguan tidur tidak selalu tentang durasi, melainkan lebih tentang apa yang terjadi secara tersembunyi selama tubuh seharusnya beristirahat memulihkan diri.

Memahami penyebab-penyebab tersembunyi ini adalah langkah pertama yang paling penting untuk akhirnya bisa bangun dengan perasaan benar-benar segar.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (8/6), berikut lima hal tersembunyi yang secara konsisten mengganggu kualitas tidur dan menjadi penyebab utama kelelahan yang tidak kunjung hilang.

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1. Konsumsi alkohol sebelum tidur

Banyak orang menikmati segelas minuman beralkohol setelah hari yang panjang dengan keyakinan bahwa itu membantu mereka tidur lebih cepat dan rileks.

Memang benar bahwa alkohol dapat membuat seseorang lebih cepat terlelap, namun dampaknya pada paruh kedua malam justru sangat merusak kualitas istirahat.

Alkohol menyebabkan tidur menjadi terfragmentasi dan dangkal di bagian malam yang seharusnya menjadi fase pemulihan paling dalam bagi tubuh.

Menghindari konsumsi alkohol bahkan sejak makan malam akan memberi perbedaan yang sangat signifikan pada bagaimana tubuh terasa di pagi hari.