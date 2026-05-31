5 Tanda Anda Mengalami Kelelahan Kognitif yang Diam-Diam Mengacaukan Keputusan Anda Tanpa Disadari

JawaPos.com — Banyak orang mengira penurunan kualitas keputusan terjadi karena kurang informasi atau kurang pengalaman.

Padahal, masalahnya sering lebih dalam: kapasitas otak yang sudah terlalu penuh untuk memproses informasi secara optimal. Kondisi ini dikenal sebagai cognitive load atau beban kognitif yang berlebihan.

Dalam sebuah studi klasik terhadap hakim di Israel, tingkat pembebasan narapidana sangat tinggi di awal sesi pengambilan keputusan, namun turun drastis menjelang akhir sesi. Setelah jeda, angka tersebut kembali naik.

Menariknya, bukan kasus atau orangnya yang berubah, melainkan kondisi mental pengambil keputusan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kualitas berpikir manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi energi mental, bukan hanya logika atau data.

Saat beban kognitif meningkat, otak mulai menyederhanakan proses berpikir tanpa kita sadari, sehingga keputusan menjadi kurang optimal.

Dilansir dari Inc, Minggu (31/5), psikologi menjelaskan bahwa ada pola-pola halus yang muncul ketika beban kognitif seseorang sudah terlalu tinggi, dan justru sering disalahartikan sebagai tanda performa yang baik.

1. Merasa Dirinya Justru Semakin Tajam dan Fokus

Salah satu tanda paling menyesatkan dari beban kognitif tinggi adalah munculnya perasaan sangat fokus. Otak mempersempit perhatian untuk menghemat energi, sehingga seseorang merasa lebih “sharp” dari biasanya.

Namun, fokus ini sebenarnya bersifat sempit dan mengabaikan konteks penting di luar masalah utama. Akibatnya, detail besar seperti risiko strategis atau sinyal sosial sering terlewat.