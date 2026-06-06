4 Tips Efektif Menghilangkan Lemak Perut dengan Mudah, Penasaran?

Ilustrasi lemak perut. (Freepik).
JawaPos.com - Banyak orang berusaha mengurangi lemak perut dengan cara yang praktis dan tidak terlalu menguras tenaga. Keinginan untuk mendapatkan hasil yang cepat sering kali tidak sejalan dengan minat untuk menjalani olahraga berat atau latihan yang melelahkan.
Meski terdengar sulit dipercaya, menurunkan berat badan dan mengurangi lemak perut ternyata dapat dibantu melalui sejumlah kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan di rumah, bahkan saat sedang duduk beraktivitas.
Lemak perut, khususnya lemak visceral yang mengelilingi organ dalam, bukan hanya berdampak pada penampilan fisik. Penumpukan lemak jenis ini juga berkaitan dengan berbagai risiko kesehatan, seperti penyakit jantung, diabetes, dan gangguan metabolisme lainnya.
Mengutip English Jagran, ada empat cara efektif yang dapat membantu mengurangi lemak perut tanpa perlu aktivitas fisik yang terlalu berat. Langkah-langkah ini dapat dengan mudah diterapkan dalam rutinitas sehari-hari, termasuk saat Anda sedang duduk.
1. Lakukan latihan duduk
Salah satu cara termudah untuk menurunkan berat badan ekstra adalah melakukan latihan duduk yang menargetkan otot inti.
Latihan ini dapat dilakukan sambil duduk di kursi, membangun kekuatan dan stabilitas otot inti Anda.
Latihan yang efektif meliputi tummy twist, scissor, leg lift, dan sit-up.
2. Melakukan pekerjaan rumah tangga
Banyak orang menganggap pekerjaan rumah tangga bukanlah latihan yang efektif, tetapi kenyataannya, pekerjaan tersebut merupakan cara ampuh untuk membakar kalori.
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