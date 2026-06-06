8 Fakta Americano No Sugar dan Jerawat, Bikin Kering atau Tambah Parah?

Ilustrasi perempuan dan segelas kopi / Magnific
Jawapos.com - Mitos bahwa minum kopi bisa bikin jerawatan sering kali membuat pejuang kulit bersih merasa panik. Padahal, americano hitam murni tanpa gula tidak memiliki mekanisme langsung untuk menyumbat pori-pori atau memicu minyak berlebih. Masalah kulit biasanya muncul bukan karena kopinya, melainkan karena cara konsumsi yang salah atau tambahan bahan lain yang memicu hormon tubuh.
Disisi lain, ada kabar baik yang jarang disorot. Kopi hitam murni ternyata punya potensi manfaat untuk kulit yang cukup signifikan. Sifat antiinflamasi dan antibakteri pada kopi dapat membantu mengurangi peradangan pada jerawat, dan kandungan antioksidan polifenol dalam kopi juga membawa manfaat bagi kesehatan kulit. Ini menjelaskan kenapa banyak produk skincare kini menggunakan ekstrak kopi sebagai bahan aktif. Melansir dari Alodokter, Ai-Care, dan Halodoc, inilah panduan lengkap soal americano dan kondisi kulit :
Secara klinis, jerawat muncul akibat penyumbatan pori-pori oleh minyak berlebih, sel kulit mati, dan bakteri. Kopi hitam murni tidak mengandung lemak atau zat yang bisa menyumbat pori secara langsung. Jadi, menuduh kopi hitam sebagai penyebab utama jerawat adalah sebuah kekeliruan besar.
Alasan kenapa kopi sering disalahkan adalah karena kebiasaan minum kopi susu yang manis. Lonjakan gula darah setelah mengkonsumsi gula rafinasi akan memicu produksi insulin secara drastis. Insulin tinggi ini merangsang kelenjar minyak bekerja super aktif, menciptakan lingkungan terbaik bagi bakteri jerawat untuk berkembang biak.
Meski minum americano polos, batas aman tetap harus dijaga. Konsumsi kafein yang berlebihan (lebih dari 4 cangkir sehari) dapat memicu pelepasan hormon androgen dan kortisol (hormon stres). Hormon yang tidak stabil inilah yang merangsang peradangan kulit, membuat jerawat makin merah dan meradang.
Minum kopi di sore atau malam hari berisiko merusak siklus tidur harianmu. Saat tubuh kurang tidur, proses regenerasi kulit di malam hari akan terganggu. Akibatnya, sistem imun tubuh melemah dan jerawat yang sudah ada di wajah menjadi jauh lebih sulit untuk sembuh atau kering.
Fakta yang jarang diketahui adalah americano murni kaya akan antioksidan polifenol. Zat ini memiliki sifat anti inflamasi (anti-peradangan) dan antibakteri yang justru membantu tubuh melawan radikal bebas serta meredakan kemerahan pada jerawat aktif dari dalam tubuh.
Berbagai riset membuktikan bahwa ekstrak kopi sangat efektif untuk merawat kulit dari luar. Kandungan alami di dalamnya terbukti mampu membantu mengatasi jerawat, menyamarkan noda hitam, memperbaiki kerusakan akibat sinar UV, hingga mencegah tanda penuaan dini jika digunakan sebagai masker atau scrub.
Jerawat yang mengering atau sembuh bukan semata-mata karena kamu rutin minum americano. Kulit yang bersih adalah hasil dari kombinasi skincare routine yang konsisten, manajemen stres yang baik, serta pola tidur yang cukup. Kopi hitam hanyalah pendukung, bukan obat utama jerawat.
Jika kamu punya kulit sensitif dan rentan berjerawat, pastikan selalu minum americano tanpa gula rafinasi atau sirup. Jika ingin memakai susu, pilihlah susu nabati (almond atau oat milk). Terakhir, dibatasi konsumsinya maksimal 2 cangkir sehari dan hindari minum kopi di atas jam 3 sore agar tidur tetap nyenyak.
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