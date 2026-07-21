Tak Perlu Bahan Kimia, 7 Tanaman Hias Ini Bisa Membantu Mengusir Cicak

ilustrasi cicak di dinding rumah. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Kehadiran cicak di dalam rumah terkadang membuat sebagian orang merasa kurang nyaman. Selain karena faktor rasa takut terhadap hewan reptil, cicak juga sering dikaitkan dengan masalah kebersihan, terutama ketika sering muncul di area tertentu dalam rumah.
Salah satu cara alami yang dapat dicoba untuk mengurangi keberadaan cicak adalah memanfaatkan tanaman hias dengan aroma khas. Beberapa tanaman memiliki wangi yang kuat sehingga dipercaya dapat membuat cicak enggan mendekat.
Selain berfungsi sebagai pengusir alami, tanaman-tanaman ini juga dapat mempercantik ruangan dan memberikan suasana hijau yang lebih segar. Melansir English Jagran, berikut tujuh tanaman hias yang dapat menjadi pilihan untuk membantu mengurangi cicak di rumah.
Baca Juga:5 Tanaman Hias yang Dipercaya Membawa Keberuntungan dan Kemakmuran, Cocok untuk Ruang Tamu
1. Peppermint
Peppermint adalah spesies hibrida dari tanaman mint. Tanaman ini merupakan salah satu penolak alami bagi cicak.
Daunnya yang mengandung metanol juga bermanfaat dan digunakan dalam berbagai masakan di seluruh dunia.
Peppermint diketahui dapat membantu mengatasi masalah pencernaan, meredakan ketegangan, dan mendukung kesehatan pernapasan.
Peppermint segar memiliki aroma yang lebih harum dibandingkan tanaman lain.
2. Bawang putih
Terkenal karena bau menyengat, bawang putih adalah tanaman yang mudah dirawat dan hanya membutuhkan tanah yang mudah mengalirkan air serta banyak sinar matahari.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026