Tak Perlu Bahan Kimia, 7 Tanaman Hias Ini Bisa Membantu Mengusir Cicak

JawaPos.com - Kehadiran cicak di dalam rumah terkadang membuat sebagian orang merasa kurang nyaman. Selain karena faktor rasa takut terhadap hewan reptil, cicak juga sering dikaitkan dengan masalah kebersihan, terutama ketika sering muncul di area tertentu dalam rumah.

Salah satu cara alami yang dapat dicoba untuk mengurangi keberadaan cicak adalah memanfaatkan tanaman hias dengan aroma khas. Beberapa tanaman memiliki wangi yang kuat sehingga dipercaya dapat membuat cicak enggan mendekat.

Selain berfungsi sebagai pengusir alami, tanaman-tanaman ini juga dapat mempercantik ruangan dan memberikan suasana hijau yang lebih segar. Melansir English Jagran, berikut tujuh tanaman hias yang dapat menjadi pilihan untuk membantu mengurangi cicak di rumah.

1. Peppermint

Peppermint adalah spesies hibrida dari tanaman mint. Tanaman ini merupakan salah satu penolak alami bagi cicak.

Daunnya yang mengandung metanol juga bermanfaat dan digunakan dalam berbagai masakan di seluruh dunia.

Peppermint diketahui dapat membantu mengatasi masalah pencernaan, meredakan ketegangan, dan mendukung kesehatan pernapasan.

Peppermint segar memiliki aroma yang lebih harum dibandingkan tanaman lain.

2. Bawang putih