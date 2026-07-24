Tertawa Bisa Jadi Obat Alami, Kenali 10 Manfaatnya untuk Kesehatan

JawaPos.com - Tertawa bukan hanya sekadar respons ketika seseorang menemukan sesuatu yang lucu. Aktivitas sederhana ini juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental.

Tertawa dapat membantu tubuh merasa lebih rileks, mengurangi tekanan pikiran, menjaga kesehatan jantung, serta mendukung kondisi emosional yang lebih positif.

Baik saat menikmati tayangan humor, bercanda bersama orang terdekat, maupun menertawakan pengalaman diri sendiri, kebiasaan tertawa dapat memberikan dampak baik bagi tubuh.

Dikutip dari Healthline, berikut sepuluh manfaat tertawa yang dapat mendukung kesehatan Anda.

1. Meningkatkan kekebalan tubuh

Tertawa menurunkan hormon stres kortisol dan meningkatkan jumlah sel imun serta antibodi yang melawan infeksi.

Hal ini meningkatkan respons imun, membantu melindungi terhadap penyakit.

Bahkan beberapa menit tertawa yang tulus dapat merangsang perubahan aktivitas imun, membuat tubuh lebih tahan terhadap infeksi.

2. Meningkatkan kesehatan kardiovaskular