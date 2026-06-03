Dari Pasangan Biasa Menjadi Kreator Digital, Berikut Perjalanan @rian.sagit Rian dan Risma

Pasangan Rian dan Risma. (istimewa)
JawaPos.com - Di tengah derasnya arus konten digital yang terus berubah, tidak banyak kreator yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Sebagian muncul karena viral sesaat, lalu perlahan menghilang ketika tren berganti. Namun, di balik angka jutaan penonton yang terlihat di layar ponsel, sering kali terdapat perjalanan panjang yang tidak diketahui banyak orang.
Fenomena ini juga tercermin dalam perjalanan Rian dan Risma, pasangan kreator yang dikenal melalui berbagai konten keseharian keluarga yang dikemas dengan sentuhan komedi ringan dan dekat dengan kehidupan masyarakat.
Jika melihat kondisi mereka saat ini, banyak orang mungkin mengira kesuksesan tersebut datang begitu saja. Padahal, perjalanan yang mereka lalui jauh dari kata instan.
Beberapa tahun lalu, menjadi kreator konten belum dianggap sebagai pilihan karier yang realistis bagi banyak orang Indonesia. Sebagian besar masyarakat masih memandang media sosial sebagai sarana hiburan semata, bukan sebagai ruang untuk membangun profesi.
Pada masa itu, Rian dan Risma mulai mencoba membuat konten sederhana dengan peralatan yang terbatas. Tidak ada tim produksi, tidak ada strategi pemasaran yang rumit, bahkan tidak ada jaminan bahwa usaha mereka akan menghasilkan sesuatu di masa depan.
Seperti banyak kreator pemula lainnya, mereka memulai dengan membuat berbagai jenis konten sambil mencari format yang paling sesuai dengan karakter mereka.
"Yang sulit bukan membuat satu video, tetapi terus membuat video ketika hasilnya belum terlihat," ujar salah satu kreator digital dalam sebuah diskusi tentang industri konten. Kalimat tersebut menggambarkan tantangan yang juga dialami banyak kreator generasi awal, termasuk Rian dan Risma.
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Saat sebagian video hanya ditonton oleh sedikit orang, konsistensi menjadi ujian terbesar.
Berbeda dengan konten yang mengandalkan sensasi atau kontroversi, sebagian besar karya Rian dan Risma justru lahir dari situasi yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat.
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