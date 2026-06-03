Ingin Hidup Lebih Tenang dan Bahagia di Masa Pensiun? 7 Rutinitas ini Wajib Dilakukan di Akhir Pekan

Ilustrasi seseorang yang hidupnya lebih bahagia di masa pensiun. (Freepik/The Yuri Arcurs Collection)
JawaPos.com - Rutinitas yang dilakukan secara konsisten saat akhir pekan dapat berperan penting dalam menciptakan masa pensiun yang lebih damai dan seimbang. Cara seseorang memanfaatkan waktu luang di akhir pekan sering kali menjadi cerminan persiapan jangka panjang untuk kehidupan setelah pensiun.
Menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif pada akhir pekan tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga membantu membangun fondasi yang kuat untuk menikmati masa pensiun dengan lebih nyaman dan terarah. Aktivitas yang dilakukan secara rutin dapat mendukung kesehatan emosional, mental, maupun sosial, sehingga seseorang lebih siap menghadapi perubahan di masa depan.
Menurut laporan yang dimuat oleh geediting.com pada Jumat (28/11), terdapat tujuh kebiasaan akhir pekan yang dapat membantu mewujudkan masa pensiun yang lebih tenang, bahagia, dan berkualitas.
1. Luangkan waktu untuk pagi yang perlahan
Banyak orang menghabiskan puluhan tahun hidup dengan alarm yang membangunkan mereka setiap pagi.
Sabtu dan Minggu adalah momen tepat untuk berlatih menjalani pagi dengan tempo yang santai dan penuh kesadaran.
Seduh kopi dengan tenang, melangkahlah keluar rumah, rasakan aroma udara, baca beberapa halaman buku atau tulis pemikiran singkat.
Cara kamu memulai hari sering kali menentukan suasana hati untuk waktu yang tersisa hingga malam tiba.
Ini bukan tentang produktivitas, melainkan tentang kehadiran penuh dalam setiap detik yang kamu jalani dengan kesadaran utuh.
2. Kembali menekuni hobi atau memulai yang baru
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