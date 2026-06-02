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Sischa Widya Maharani
Rabu, 3 Juni 2026 | 00.14 WIB

Usai Wamil Park Jinyoung GOT7 Bagikan Rutinitas Barunya 

Foto dibalik layar Jinyoung GOT7 dengan salah satu majalah Korea. (Instagram @jinyoung_0922jy) - Image

Foto dibalik layar Jinyoung GOT7 dengan salah satu majalah Korea. (Instagram @jinyoung_0922jy)

 
JawaPos.com - Baru-baru ini member GOT7 Park Jinyoung membagikan seputar rutinitasnya setelah menyelesaikan wajib militer.
 
Hal ini diungkapkan saat ia menjadi guest star dalam program YouTube Listen! Glass Forest bersama Choi Yuri. 
 
Dalam perbincangan tersebut, Jinyoung ditanya mengenai kehidupannya yang belakangan dilakukannya.
 
Sang idol mengaku justru menikmati kehidupannya yang saat ini. Menurutnya, kesempatan untuk terus bekerja tidak selalu datang setiap saat sehingga ia berusaha menikmati momen tersebut semaksimal mungkin.
 
Ia juga mengungkapkan bahwa pandangannya tentang istirahat berubah drastis setelah menjalani wajib militer. 
 
Jika sebelumnya ia menganggap segala hal selain bekerja sebagai bentuk istirahat, kini ia menyadari bahwa istirahat yang sesungguhnya.
 
"Saya menyadari bahwa bagi saya, istirahat yang sebenarnya adalah tidak melakukan apapun hanya duduk diam dan melamun selama satu jam," terangnya mengutip dari Naver.
 
Selain membahas aktivitas sehari-hari, Jinyoung juga menyinggung transformasi fisiknya setelah keluar dari wamil yang sempat menjadi sorotan.
 
Ia menjelaskan bahwa dirinya sempat mengalami kenaikan berat badan yang cukup signifikan selama menjalani wajib militer. 
 
Namun setelah selesai bertugas, ia berhasil menurunkan sekitar 10 kg dalam waktu 3 bulan.
 
Untuk menjaga kebugarannya, ia membeli treadmill khusus di rumah dan rutin melakukan latihan kardio dengan kemiringan tinggi selama 15 hingga 20 menit setiap hari. Metode tersebut menjadi salah satu kunci dalam menjaga kondisi tubuhnya.
 
Editor: Novia Tri Astuti
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