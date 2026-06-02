10 Mall Jakarta yang Terhubung MRT atau Transjakarta dan Bisa Dijangkau Tanpa Keluar ke Jalan Raya

JawaPos.com - Kemacetan Jakarta yang masih menjadi tantangan sehari-hari membuat semakin banyak masyarakat beralih menggunakan transportasi umum untuk mobilitas, termasuk saat ingin berbelanja atau menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan.

Kini, pergi ke mall tidak lagi identik dengan mencari parkir atau terjebak macet berjam-jam.

Berkat integrasi transportasi publik yang terus berkembang, sejumlah mall di Jakarta sudah memiliki akses yang semakin mudah dari stasiun MRT maupun halte TransJakarta.

Sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta kini dapat dijangkau dengan berjalan kaki melalui trotoar nyaman, jembatan penyeberangan orang (JPO), hingga akses kawasan terintegrasi. Hal ini membuat pengalaman pergi ke mall terasa lebih praktis tanpa perlu membawa kendaraan pribadi.

Bagi yang ingin nongkrong, kulineran, belanja, atau sekadar window shopping tanpa ribet macet dan parkir, berikut daftar mall Jakarta yang mudah diakses menggunakan MRT maupun TransJakarta.

1. Grand Indonesia – Jakarta Pusat Sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia, Grand Indonesia menjadi destinasi favorit pengguna transportasi umum.

Mall ini berada dekat dengan Stasiun MRT Bundaran HI serta Halte TransJakarta Bundaran HI, sehingga pengunjung hanya perlu berjalan kaki beberapa menit untuk tiba di area mall.

Selain menawarkan pengalaman belanja yang lengkap, Grand Indonesia juga memiliki berbagai restoran, bioskop, supermarket, hingga area hiburan keluarga yang cocok dikunjungi saat akhir pekan.