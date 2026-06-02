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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 3 Juni 2026 | 00.18 WIB

9 Cara Perempuan IQ Tinggi Sembunyikan Emosi saat Alami Mental Breakdown Menurut Psikologi

Cara perempuan IQ tinggi sembunyikan emosi saat alami mental breakdown kata psikologi (Magnific/ freepik) - Image

Cara perempuan IQ tinggi sembunyikan emosi saat alami mental breakdown kata psikologi (Magnific/ freepik)

JawaPos.com – Perempuan cerdas sering kali dikenal sebagai sosok yang selalu terkendali, namun secara psikologi justru inilah yang membuat mereka pandai menyembunyikan emosi terdalam mereka.

Mental breakdown yang dialami perempuan IQ tinggi sering tidak terdeteksi karena mereka sangat terlatih menampilkan citra diri yang sempurna di hadapan orang lain.

Kebiasaan menutupi perasaan sesungguhnya bisa terasa perlu dalam jangka pendek, tetapi jika menjadi pola, dampak emosionalnya bisa sangat merusak.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (2/6), berikut sembilan cara yang hampir selalu digunakan perempuan cerdas untuk menyembunyikan kenyataan bahwa mereka sedang benar-benar hancur di dalam.

1. Menjadi lebih produktif dari biasanya

Ketika segalanya terasa kacau di dalam, banyak perempuan cerdas justru melemparkan diri lebih dalam ke pekerjaan sebagai cara menyembunyikan kondisi sebenarnya.

Keyakinan bahwa produktivitas bisa menghapus masalah yang sedang dihadapi sering kali berubah menjadi ketergantungan yang berbahaya pada pencapaian.

Ini adalah pola yang sangat umum pada orang-orang yang sudah terbiasa menjadi high achiever, meskipun tidak pernah menjadi solusi yang sehat.

2. Mengontrol hal-hal kecil secara berlebihan

Editor: Novia Tri Astuti
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