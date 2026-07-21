5 Weton Perempuan yang Kerap Dikaitkan dengan Aura Ratu Kencana dalam Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki karakteristik yang berkaitan dengan pesona diri, termasuk kecantikan alami dan kesan awet muda. Keyakinan ini telah lama menjadi bagian dari warisan budaya yang masih dikenal oleh sebagian masyarakat Jawa.

Selain dikaitkan dengan penampilan fisik, pemilik weton tertentu juga dipercaya memiliki aura positif, karisma, dan pembawaan yang membuat mereka mudah menarik perhatian.

Dalam sejumlah kepercayaan, hal tersebut bahkan dihubungkan dengan simbol spiritual, termasuk naungan yang dikenal sebagai Ratu Kencana.

Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube Panggilan Leluhur, terdapat lima weton perempuan yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki paras menawan, kesan awet muda, dan dikaitkan dengan aura Ratu Kencana.

1. Selasa Wage

Perempuan dengan weton Selasa Wage dikenal memiliki aura cerah dan awet muda yang mencerminkan sifat alami mereka sebagai titisan Ratu Kencana. Mereka memiliki karakter yang sabar, bijaksana, dan penyabar, sehingga jarang mudah tersinggung.

Kelebihan lain adalah kemampuan mereka menjaga rahasia dan tidak suka membicarakan keburukan orang lain. Namun, mereka cenderung memiliki sifat buruk, seperti mudah curiga dan sulit diajak bercanda.

Kesetiaan dan sifat pemaaf menjadi daya tarik istimewa mereka, menjadikan mereka layak dipertimbangkan untuk dijadikan pasangan hidup. Inner beauty yang terpancar membuat mereka terlihat menarik dan memikat hingga usia tua.

2. Senin Legi