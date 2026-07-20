Jennie BLACKPINK Picu Spekulasi Usai Unggah Foto dengan Pria Misterius, Pacar Baru atau Spoiler MV?

jennie blackpink (x @popbase)

JawaPos.com – Jennie menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah mengunggah sebuah foto melalui Instagram Story pada 18 Juli.

Dilansir dari The Chosun, member BLACKPINK itu duduk di samping seorang pria yang identitasnya belum diketahui sambil menyandarkan kepalanya di bahunya. Unggahan sederhana itu langsung memicu spekulasi di kalangan penggemar.

Foto tersebut viral dan memunculkan beragam teori. Warganet menduga Jennie sedang memberi petunjuk mengenai hubungan asmaranya dengan sosok baru atau foto tersebut hanyalah bagian dari strategi promosi untuk proyek musik atau video klip yang akan segera dirilis.

Hingga saat ini, identitas pria dalam foto tersebut masih menjadi misteri. Penggemar mencoba mencari petunjuk dari berbagai detail, mulai dari gaya berpakaian, sudut pengambilan gambar, hingga kemungkinan keterkaitannya dengan proyek terbaru Jennie.

Perdebatan pun terus berlangsung di berbagai platform media sosial.

Di tengah spekulasi yang berkembang, banyak penggemar memilih untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.

Mereka menilai Jennie memang kerap menghadirkan konsep promosi yang unik dan penuh teka-teki, sehingga kemungkinan besar unggahan tersebut merupakan bagian dari kampanye kreatif menjelang perilisan karya baru.

Terlepas dari rumor yang beredar, Jennie tengah menikmati pencapaian besar dalam karier internasionalnya. Ia baru saja menyelesaikan penampilan sebagai headliner di tiga festival musik besar di Eropa secara beruntun, memperkuat posisinya sebagai salah satu solois K-pop dengan pengaruh global yang semakin besar.

Jennie juga dijadwalkan tampil di festival musik Lollapalooza Chicago di Amerika Serikat serta Summer Sonic 2026 di Jepang.

Dengan sederet agenda internasional yang telah menanti, penggemar kini semakin penasaran apakah foto pria misterius tersebut benar-benar berkaitan dengan kehidupan pribadinya atau hanya menjadi kejutan menuju proyek musik berikutnya.

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