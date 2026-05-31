7 Prioritas Pasangan yang Menandakan Pernikahan Sehat dan Bahagia Menurut Psikologi

JawaPos.com – Pernikahan yang sehat dan bahagia tidak terjadi begitu saja, melainkan dibangun dari prioritas-prioritas yang disepakati bersama oleh kedua pasangan.

Psikologi membuktikan bahwa pasangan yang bertahan lama bukanlah mereka yang sempurna, melainkan mereka yang konsisten memprioritaskan hal-hal yang benar.

Memahami prioritas apa saja yang menopang pernikahan sehat bisa menjadi panduan berharga bagi siapapun yang ingin hubungannya bertahan dalam jangka panjang.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (30/5), berikut tujuh hal yang jika diprioritaskan bersama oleh pasangan, menjadi tanda kuat bahwa pernikahan mereka sedang dalam kondisi yang sangat baik.

1. Cinta yang tulus dan saling diekspresikan

Cinta yang nyata adalah fondasi terkuat bagi rasa hormat yang tulus, dan keduanya bersama-sama menjaga pasangan dari tindakan yang menyakiti satu sama lain.

Terapis pasangan Dr. Dan Neuharth menegaskan bahwa membangun cinta membutuhkan praktik harian yang konkret, termasuk mengungkapkan perasaan secara konsisten.

Mengucapkan "aku mencintaimu" sesering mungkin, menepati janji, dan melihat kebaikan dalam diri pasangan adalah cara nyata menjaga cinta tetap hidup.

2. Rasa hormat yang konsisten dalam keseharian