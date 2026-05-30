Kerja Keras Malah Tekor? Ini Alasan Pekerjaan Gaji Tinggi yang Menguras Jiwa Bikin Uang Cepat Habis

JawaPos.com - Memilih pekerjaan bergaji tinggi namun penuh tekanan sering kali dianggap sebagai pencapaian terbaik dalam hidup. Namun, fakta terbaru menunjukkan realitas yang sangat berbeda. Alih-alih menjadi kaya raya, banyak pekerja yang terjebak dalam lingkaran setan ini justru berakhir dengan tabungan yang lebih sedikit. Fenomena psikologis dan finansial ini menjadi alarm keras bagi masyarakat modern.

Banyak orang rela mengorbankan kebahagiaan demi mengejar stabilitas keuangan dan mendaki tangga karier. Tuntutan hidup yang semakin tinggi memaksa individu untuk menerima pekerjaan yang menguras jiwa asal kebutuhan finansial terpenuhi. Sayangnya, kompensasi finansial yang besar tersebut sering kali datang bersamaan dengan konsekuensi psikologis yang sangat mahal harganya.

Ketika stres kerja mulai mendominasi keseharian, pola pikir seseorang terhadap uang biasanya akan berubah drastis. Rasa lelah yang menumpuk memicu keinginan untuk mencari kompensasi instan sebagai pelarian dari tekanan profesional. Pada titik inilah, kendali keuangan yang awalnya kokoh bisa runtuh dalam sekejap akibat tekanan mental yang tidak terbendung.

Baca Juga:Orang yang Terlihat Jauh Lebih Muda dari Usia Sebenarnya Biasanya Mengadopsi 7 Kebiasaan Harian Ini Menurut Psikologi

Dilansir dari YourTango, fenomena ini membuktikan bahwa mengejar nominal gaji tanpa memedulikan kesehatan mental justru bisa merugikan masa depan finansial Anda. Sebuah ironi besar terjadi ketika kerja keras untuk mengumpulkan pundi-pundi uang malah berujung pada pemborosan yang tidak disadari.

Jebakan Batman Gaya Hidup akibat Stres Kerja Mengatasi kecemasan kronis akibat pekerjaan yang dibenci memerlukan energi yang tidak sedikit. Tanpa sadar, para pekerja bergaji tinggi ini beralih ke kebiasaan belanja yang tidak sehat demi menciptakan ilusi kebahagiaan yang semu. Mereka membeli barang-barang mahal bukan karena butuh, melainkan sebagai bentuk pelarian dari rasa frustrasi.

Fenomena belanja impulsif ini dipicu oleh pencarian hormon dopamin secara instan untuk meredakan depresi pasca-kerja. Ketika seseorang merasa tertekan dari jam 9 pagi hingga 5 sore, mereka merasa berhak memanjakan diri secara berlebihan di luar jam kantor. Akibatnya, uang ekstra yang didapat dari kenaikan gaji langsung menguap begitu saja.

Seorang konten kreator di TikTok dengan akun @TheJaunt menyuarakan sentimen serupa mengenai ilusi pendapatan tinggi ini. Ia menambahkan bahwa gaji tinggi hanyalah kedok untuk menutupi kerugian nyata yang dialami oleh para pekerja di dalam kehidupan pribadi mereka.

Menurutnya, hal penting yang perlu diingat jika seseorang akhirnya memilih pekerjaan yang menguras jiwa dengan gaji tinggi adalah kenyataan bahwa ada skenario ironis di mana mereka justru berakhir dengan uang yang lebih sedikit.