7 Sifat Kepribadian Ini Seringkali Ditunjukkan Oleh Seseorang yang Tidak Dapat Dipercaya

JawaPos.com – Ketika bertemu dengan orang baru atau kenalan lama beberapa orang mungkin bertanya-tanya apakah orang ini bisa dipercaya?

Itu karena dalam berinteraksi atau membangun ikatan kepercayaan adalah pondasi yang sangat penting.

Entah itu dalam hubungan asmara, pertemanan, atau profesional, seseorang yang dapat dipercaya selalu memberikan rasa aman.

Sedangkan jika kita bertemu dengan seseorang yang tidak dapat dipercaya, itu justru dapat menusuk kita dari belakang atau mengkhianati kita.

Menariknya, mengetahui karakter seseorang dapat dipercaya atau tidak dapat dari perilaku sehari-hari yang dilakukan.

Orang yang cenderung tidak dapat dipercaya dan suka berkhianat biasanya menunjukkan pola perilaku yang sama.

Dilansir dari Your Tango, ada tujuh sifat kepribadian seseorang yang bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak bisa dipercaya dan harus diwaspadai.

1. Egois dan Kurang Empati

Mengetahui sifat orang yang tidak bisa dipercaya bisa dari cara mereka selalu menempatkan diri sebagai pusat perhatian.