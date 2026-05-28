9 Hal yang Sering Diunggah Orang di Media Sosial Saat Mereka Sebenarnya Sedang Sengsara Menurut Psikologi



JawaPos.com - Media sosial telah menjadi panggung besar tempat manusia menampilkan versi dirinya yang ingin dilihat orang lain. Di sana, seseorang bisa tampak sangat bahagia, produktif, romantis, sukses, dan penuh percaya diri. Namun psikologi menunjukkan bahwa apa yang tampil di layar sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi emosional yang sebenarnya.



Tidak sedikit orang yang justru semakin aktif mengunggah hal-hal tertentu ketika mereka sedang mengalami tekanan batin, kesepian, kecemasan, kehilangan arah hidup, atau krisis identitas. Unggahan tersebut bukan selalu berarti kebohongan. Kadang itu adalah bentuk kompensasi psikologis, pencarian validasi, mekanisme pertahanan diri, atau usaha untuk tetap merasa “baik-baik saja”.



Tentu saja, kita tidak bisa langsung menilai kondisi mental seseorang hanya dari media sosialnya. Namun ada beberapa pola yang cukup sering muncul menurut berbagai kajian psikologi sosial dan perilaku digital.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 hal yang sering diunggah orang di media sosial saat mereka sebenarnya sedang sengsara.



1. Pamer Kebahagiaan Berlebihan



Salah satu pola paling umum adalah unggahan yang terlihat terlalu sempurna. Foto liburan yang terus-menerus, caption penuh syukur setiap hari, video tertawa tanpa henti, atau narasi hidup yang tampak luar biasa ideal kadang justru menjadi tanda seseorang sedang berusaha keras meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja.



Dalam psikologi, ini sering berkaitan dengan konsep compensation behavior atau perilaku kompensasi. Ketika seseorang merasa kosong, tidak aman, atau tidak puas terhadap hidupnya, ia bisa terdorong menampilkan kebahagiaan secara berlebihan untuk menutupi rasa tersebut.



Orang yang benar-benar tenang biasanya tidak merasa perlu membuktikan kebahagiaannya setiap saat. Sebaliknya, individu yang sedang rapuh sering membutuhkan validasi eksternal agar tetap merasa berharga.



Mereka berharap komentar seperti “iri banget”, “goals”, atau “bahagia terus ya” dapat memberi suntikan emosional sementara. Masalahnya, efek itu biasanya tidak bertahan lama. Setelah notifikasi berhenti datang, rasa kosong sering muncul kembali.



2. Terlalu Sering Mengunggah Motivasi dan Nasihat Hidup



Kalimat seperti:



“Jangan menyerah.”

“Kamu kuat.”

“Semua akan indah pada waktunya.”

“Tidak apa-apa berjalan pelan.”



sering dibagikan orang yang justru sedang kesulitan menjalani hidupnya sendiri.



Secara psikologis, manusia cenderung mengatakan hal yang paling ingin ia dengar. Ketika seseorang terus-menerus membagikan kutipan motivasi, bisa jadi ia sedang mencoba menenangkan dirinya sendiri.



Ini disebut sebagai self-directed coping, yaitu usaha mengatasi tekanan emosional dengan cara memberi afirmasi kepada diri sendiri melalui orang lain.



Ada juga fenomena psychological projection ringan, di mana seseorang mengekspresikan kebutuhan emosional pribadinya dalam bentuk nasihat universal.



Bukan berarti semua akun motivasi pasti sedang menderita. Namun jika seseorang mendadak sangat sering membagikan nasihat hidup setelah mengalami masalah pribadi, itu kadang menjadi sinyal bahwa dirinya sedang berjuang secara emosional.



3. Upload Kesibukan dan Produktivitas Tanpa Henti



Sebagian orang mengunggah jadwal padat, pekerjaan bertumpuk, meeting terus-menerus, olahraga ekstrem, proyek baru setiap minggu, atau rutinitas super sibuk.



Di permukaan, ini terlihat seperti semangat hidup. Tetapi menurut psikologi, kesibukan berlebihan kadang dipakai sebagai bentuk pelarian emosional.



Istilahnya adalah emotional avoidance.



Ketika seseorang takut menghadapi rasa sedih, kecewa, trauma, atau kesepian, ia bisa mengisi hidupnya dengan aktivitas tanpa henti agar tidak punya waktu untuk berpikir.



Media sosial kemudian menjadi alat untuk memperlihatkan bahwa dirinya tetap “berjalan maju”. Padahal di balik itu, ia mungkin sedang kelelahan mental.



Orang seperti ini sering merasa gelisah ketika diam. Kesunyian membuat emosi yang ditekan muncul ke permukaan. Karena itu mereka terus bergerak, terus bekerja, dan terus mengunggah aktivitas.



4. Pamer Hubungan Romantis Secara Berlebihan



Pasangan yang benar-benar sehat biasanya menikmati hubungan mereka secara alami. Mereka tidak selalu merasa perlu membuktikan cintanya kepada publik.



Sebaliknya, beberapa penelitian psikologi hubungan menunjukkan bahwa pasangan yang terlalu sering memamerkan hubungan romantis di media sosial kadang memiliki tingkat ketidakamanan hubungan yang lebih tinggi.



Misalnya:



Upload pasangan setiap hari.

Caption hiperromantis terus-menerus.

Menunjukkan hadiah dan momen intim secara berlebihan.

Sengaja menampilkan hubungan agar terlihat sempurna.



Ini bisa muncul karena kebutuhan validasi sosial. Mereka ingin diyakinkan bahwa hubungan tersebut memang bahagia.



Kadang seseorang juga memakai hubungan romantis sebagai sumber identitas utama. Ketika hubungan itu bermasalah, ia semakin aktif menunjukkan kemesraan demi menutupi kecemasan internal.



Fenomena ini tidak berlaku untuk semua pasangan. Ada orang yang memang ekspresif secara alami. Namun intensitas yang terlalu dipaksakan sering menjadi sinyal adanya ketidakstabilan emosional di balik layar.



5. Mengunggah Sindiran dan Pesan Misterius



Kalimat seperti:



“Lucu ya, ternyata orang bisa berubah.”

“Tidak semua orang tulus.”

“Diam bukan berarti kalah.”

“Yang paling sakit adalah dikhianati orang sendiri.”



adalah bentuk komunikasi emosional tidak langsung.



Dalam psikologi komunikasi, ini disebut passive-aggressive expression.



Seseorang sebenarnya ingin meluapkan rasa marah, kecewa, atau sakit hati, tetapi tidak mampu mengungkapkannya secara terbuka. Akhirnya emosi itu keluar lewat status samar, lagu sedih, kutipan galau, atau unggahan penuh kode.



Orang yang sedang emosional sering berharap ada seseorang yang “mengerti maksudnya” tanpa perlu bicara langsung.



Masalahnya, pola ini biasanya tidak menyelesaikan konflik. Justru sering memperpanjang tekanan batin karena kebutuhan emosional mereka tidak benar-benar tersampaikan.



6. Foto Diri Berlebihan demi Mencari Validasi



Mengunggah foto diri bukan sesuatu yang salah. Itu bagian normal dari ekspresi diri. Namun ketika seseorang sangat bergantung pada respons orang lain terhadap penampilannya, psikologi melihat adanya kemungkinan masalah harga diri.



Orang yang sedang merasa tidak cukup berharga sering mencari penguatan eksternal melalui likes, komentar, dan pujian.



Setiap notifikasi memberi dorongan dopamin sementara yang membuat mereka merasa diterima.



Namun karena efeknya singkat, mereka terus mengulang perilaku yang sama.



Dalam beberapa kasus, pola ini berkaitan dengan:



insecurity,

kecemasan sosial,

body image issues,

kesepian emosional,

atau kebutuhan pengakuan yang tidak terpenuhi di kehidupan nyata.



Ironisnya, semakin seseorang bergantung pada validasi digital, semakin rapuh pula rasa percaya dirinya ketika respons yang diterima menurun.



7. Tertawa dan Bercanda Terus-Menerus



Ada orang yang hampir selalu tampil lucu di media sosial. Story penuh humor, meme tanpa henti, candaan ekstrem, dan persona “si paling santai”.



Padahal dalam psikologi, humor sering menjadi defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri.



Sigmund Freud bahkan pernah menjelaskan bahwa humor bisa menjadi cara manusia mengurangi tekanan emosional.



Banyak orang memakai candaan untuk:



menyembunyikan kesedihan,

menghindari percakapan serius,

menutupi rasa kesepian,

atau mengalihkan perhatian dari masalah pribadi.



Karena itu tidak jarang orang yang terlihat paling ceria justru menyimpan tekanan paling besar.



Mereka takut dianggap lemah jika menunjukkan sisi rapuhnya. Maka persona lucu menjadi “topeng sosial” yang aman.



8. Flexing Kekayaan dan Status Sosial



Mobil, jam tangan, restoran mahal, branded items, hotel mewah, atau gaya hidup glamor sering dijadikan simbol keberhasilan.



Namun menurut psikologi, perilaku flexing berlebihan kadang berkaitan dengan insecurity dan kebutuhan akan status.



Teori self-worth menjelaskan bahwa sebagian orang menilai harga dirinya berdasarkan pengakuan sosial.



Ketika mereka merasa tidak cukup berharga secara internal, mereka mencoba membangun identitas melalui simbol eksternal.



Karena itu, media sosial menjadi tempat untuk menunjukkan:



“Aku sukses.”

“Aku lebih unggul.”

“Hidupku keren.”



Padahal di balik itu bisa saja ada:



tekanan finansial,

kecemasan sosial,

rasa takut dianggap gagal,

atau kebutuhan diterima lingkungan.



Banyak orang tidak sadar bahwa semakin kuat kebutuhan memamerkan status, semakin besar kemungkinan ada kekosongan emosional yang sedang ditutupi.



9. Menghilang Lalu Tiba-Tiba Sangat Aktif



Pola terakhir yang cukup sering terjadi adalah seseorang menghilang lama dari media sosial, lalu kembali dengan unggahan sangat aktif.



Kadang ini menandakan perubahan suasana hati atau kondisi emosional tertentu.



Beberapa orang menjauh karena sedang mengalami tekanan mental, burnout, konflik pribadi, atau depresi ringan. Setelah itu mereka kembali aktif sebagai cara mendapatkan koneksi sosial dan perhatian.



Ada juga yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk “memulai ulang identitas”.



Mereka ingin terlihat lebih kuat, lebih bahagia, atau lebih sukses dibanding sebelumnya.



Dalam psikologi identitas digital, media sosial memang memungkinkan seseorang membentuk versi diri yang ingin ia tampilkan.



Karena itu, aktivitas online sering kali bukan cerminan utuh dari kondisi psikologis seseorang.



Mengapa Orang Tetap Melakukan Ini?



Jawabannya sederhana: manusia ingin merasa diterima.



Di balik hampir semua perilaku media sosial yang berlebihan, biasanya ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi, seperti:



ingin dihargai,

ingin dicintai,

ingin diperhatikan,

ingin dianggap berhasil,

atau ingin merasa berarti.



Media sosial memberi ilusi koneksi yang cepat. Satu unggahan bisa menghasilkan ratusan respons dalam hitungan menit. Itu membuat otak merasa mendapat penghargaan sosial.



Namun jika kebutuhan emosional inti tidak diselesaikan di kehidupan nyata, validasi digital biasanya hanya menjadi penenang sementara.



Jangan Terlalu Cepat Menghakimi. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua orang yang mengunggah hal-hal di atas pasti sedang sengsara.



Ada orang yang memang suka berbagi kebahagiaan. Ada yang ekspresif secara alami. Ada yang bekerja sebagai kreator konten. Ada pula yang memang menikmati dokumentasi hidup.



Psikologi tidak bisa dipakai untuk menghakimi seseorang hanya dari satu unggahan. Namun artikel ini mengingatkan kita bahwa media sosial sering hanya menampilkan permukaan kehidupan.



Orang yang terlihat paling bahagia belum tentu benar-benar tenang. Orang yang tampak kuat belum tentu tidak lelah. Orang yang paling sering tersenyum belum tentu tidak menangis diam-diam.



Karena itu, penting untuk lebih bijak saat melihat kehidupan orang lain di internet.



Di era digital, manusia semakin terbiasa membangun citra diri di depan publik. Sayangnya, semakin kuat tekanan untuk terlihat sempurna, semakin banyak pula orang yang menyembunyikan penderitaan emosionalnya.



Psikologi menunjukkan bahwa unggahan media sosial sering menjadi cermin kebutuhan batin seseorang — entah kebutuhan akan validasi, perhatian, cinta, penerimaan, atau rasa aman.



Alih-alih langsung iri pada kehidupan orang lain di internet, mungkin kita perlu mengingat satu hal sederhana:



Tidak semua yang terlihat bahagia benar-benar bahagia. Dan tidak semua yang tampak baik-baik saja benar-benar sedang baik-baik saja.***