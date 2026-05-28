10 Hal yang Tidak Pernah Diposting Orang Cerdas di Media Sosial Menurut Psikologi, Demi Jaga Privasi

JawaPos.com – Orang cerdas tidak hanya berhati-hati dalam kehidupan nyata, tetapi juga sangat selektif dalam menjaga privasi mereka di media sosial.

Psikologi menjelaskan bahwa memposting secara sembarangan di internet bisa berdampak serius pada keamanan, reputasi, dan bahkan motivasi seseorang.

Berbeda dari kebanyakan orang yang memposting demi validasi, orang cerdas mempertimbangkan seluruh konsekuensi sebelum membagikan apapun secara daring.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (27/5), berikut sepuluh hal yang tidak pernah diposting orang cerdas di media sosial menurut psikologi.

1. Rencana perjalanan dan liburan

Membagikan rencana liburan secara publik sebelum berangkat bisa memberi informasi berbahaya kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Terutama bagi pengguna dengan akun publik, siapapun bisa mengetahui bahwa rumah kamu sedang kosong dalam waktu lama.

Cara paling aman adalah menunggu hingga kamu sudah kembali ke rumah sebelum membagikan foto-foto perjalanan tersebut.

2. Foto bagian dalam dan lokasi rumah