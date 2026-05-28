11 Coffee Shop di Semarang yang Cocok untuk Menikmati Senja Sambil Menyeruput Kopi Favorit

JawaPos.Com - Semarang punya cara tersendiri untuk membuat sore terasa lebih istimewa.

Ketika aktivitas kota mulai melambat, langit perlahan berubah warna, dan angin mulai terasa lebih nyaman, momen seperti ini sering menjadi waktu terbaik untuk berhenti sejenak dari rutinitas.

Menikmati secangkir kopi saat senja bukan sekadar soal rasa, tetapi juga tentang suasana yang mendukung untuk menenangkan pikiran, berbincang santai, atau sekadar menikmati waktu sendiri tanpa gangguan.

Karena itu, memilih coffee shop yang tepat menjadi bagian penting dari pengalaman tersebut.

Budaya ngopi di Semarang sendiri berkembang cukup pesat dengan hadirnya banyak coffee shop yang menawarkan karakter berbeda.

Ada yang cocok untuk menikmati sore dengan nuansa tenang, ada yang nyaman untuk nongkrong panjang bersama teman, dan ada pula tempat yang pas untuk quality time sambil menikmati kopi favorit.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas coffee shop di Semarang yang wajib dikunjungi, cocok banget untuk quality time sambil menikmati kopi favorit.

1. Eastman Coffee House

Eastman Coffee House menjadi salah satu nama yang cukup dikenal di kalangan pencinta kopi Semarang karena suasananya yang nyaman dan cocok untuk menikmati waktu santai di tengah aktivitas kota.

Tempat ini menghadirkan interior dengan nuansa hangat yang membuat pengunjung mudah merasa betah, baik untuk nongkrong santai, meeting informal, maupun sekadar menikmati waktu sendiri setelah hari yang padat.

Area duduknya cukup nyaman untuk kunjungan singkat maupun duduk lebih lama sambil menikmati kopi favorit.

Pilihan menu kopi di sini juga cukup menarik dengan kualitas yang konsisten untuk penikmat kopi harian maupun specialty coffee ringan.

Ambience yang tenang membuat Eastman Coffee House cocok menjadi tempat rehat sore sebelum suasana kota mulai ramai di malam hari.

Lokasinya berada di Jalan Ahmad Yani, Semarang Tengah, dengan kisaran budget sekitar Rp40.000 hingga Rp100.000 per orang.