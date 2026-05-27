6 Tips Mencegah Debu Masuk di Rumah Anda, Penasaran?

JawaPos.com - Debu di rumah bukan sekadar masalah kebersihan, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan penghuni rumah.

Meski rutin dibersihkan, debu tetap bisa muncul dan menumpuk setiap hari. Untungnya, ada beberapa langkah mudah dan efektif yang dapat dilakukan untuk mengurangi keberadaan debu di dalam rumah.

Dikutip dari Better Homes & Gardens, berikut enam cara sederhana untuk membantu mencegah debu menumpuk di rumah Anda.

1. Gunakan pembersih udara

Salah satu cara terbaik untuk mengendalikan debu di rumah Anda adalah memasang alat pembersih udara yang dirancang untuk menangkap debu, rambut, kotoran, dan serpihan lainnya.

Debu dapat masuk melalui jendela, pintu, dan sistem ventilasi yang terbuka.

Debu juga dapat masuk melalui pakaian, sepatu, atau hewan peliharaan.

2. Merawat sistem pemanas dan ventilasi

Pemeliharaan rumah sangat penting untuk kenyamanan dan kesehatan Anda secara berkelanjutan.

Pemeliharaan rutin sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara sangat penting untuk meningkatkan pengendalian kualitas udara.

Ganti filter sesuai dengan persyaratan pabrikan untuk menjaga aliran udara yang baik dan menangkap partikel debu.

3. Bersihkan permukaan yang berantakan

Menjaga kerapihan rumah tidak hanya meningkatkan penampilannya tetapi juga dapat mengurangi jumlah debu yang menempel.