Abdul Rahman
Senin, 25 Mei 2026 | 21.51 WIB

7 Ucapan Idul Adha 2026 Singkat Namun Menyentuh, Cocok untuk Keluarga dan Teman

Ilustrasi Idul Adha

Ilustrasi Idul Adha

JawaPos.com - Perayaan Idul Adha 2026 menjadi momen yang sangat spesial untuk mempererat hubungan dengan keluarga besar hingga teman dan para sahabat.

Selain identik dengan ibadah kurban, Hari Raya Idul Adha 2026 juga menjadi waktu yang tepat untuk saling berbagi doa dan ucapan penuh makna.

Lebaran Idul Adha akan jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026 mendatang. Tak sedikit orang mulai mencari ucapan Idul Adha 2026 singkat namun hangat dan berkesan untuk dikirimkan melalui WhatsApp, Instagram, maupun kartu ucapan.

Kata-kata sederhana dalam ucapan Idul Adha 2026 terkadang justru lebih mudah menyentuh di dalam hati.

Berikut 7 ucapan Idul Adha 2026 singkat namun penuh doa dan makna, cocok dibagikan kepada keluarga maupun teman dekat.

1. Ucapan Idul Adha Penuh Doa

“Selamat Hari Raya Idul Adha 2026. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan kebahagiaan untuk kita semua.”

Ucapan ini cocok dikirimkan kepada keluarga besar maupun sahabat dekat karena mengandung doa universal yang hangat.

2. Ucapan Singkat untuk Teman

“Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga hidupmu selalu dipenuhi syukur, rezeki, dan kesehatan.”

Kalimat sederhana ini terasa akrab dan tetap sopan untuk dibagikan kepada teman sekolah, kantor, atau komunitas.

