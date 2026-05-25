Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 25 Mei 2026 | 20.34 WIB

Alasan Di Balik Daging Kurban Tetap Alot, Ada Kesalahan Sepele Memotong Tidak Mengikuti Arah Serat dapat Membuat Masakan Anda Gagal Total

Ilustrasi iga kambing/freepik

JawaPos.com - Setelah masalah bau amis dan prengus, tantangan lain saat mengolah daging kurban adalah teksturnya yang keras dan alot.

Daging yang sulit dikunyah dapat mengurangi kenikmatan masakan, bahkan membuat hidangan anda menjadi gagal dimasak secara sempurna

Tekstur yang keras dan alot ini tidak hanya disebabkan oleh kesalahan teknik memasak. Ada beberapa faktor eksternal yang juga mempengaruhi tingkat keempukan daging.

Menurut informasi dari meatguysteakhouse.com dan  hajinews.co.id yang dirangkum pada (25/5),  ada beberapa kondisi penting yang turut  berpengaruh membuat daging kurban anda terasa lebih keras dan alot.

Oleh karena itu, selain melakukan proses marinasi yang tepat pada daging kurban, anda juga perlu memperhatikan faktor berikut supaya daging kurban anda tetap empuk dan mudah diolah menjadi berbagai sajian lezat saat hari raya kurban. 

Daging kurban bisa menjadi alot karena faktor stres sebelum proses penyembelihan. Kondisi-kondisi seperti perjalanan jauh pada hewan, perlakuan yang tidak nyaman, penyembelihan yang kasar, da waktu istirahat yang kurang pada hewan kurban dapat membuat otot-otot daging lebih keras dan alot.

Selain itu, daging kurban yang dihasilkan akan menjadi kering dan berwarna lebih gelap Untuk itu, anda perlu memastikan bahwa hewan kurban bebas stress sebelum proses penyembelihan.

Kondisi Rigor Mortis juga berpengaruh pada tekstur alot pada daging kurban. Kondisi rigor mortis terjadi saat otot daging yang menjadi kaku sesaat setelah disembelih.

Namun, banyak orang yang kurang menyadari kondisi ini kemudian terburu-buru untuk memasak. Akibatnya, daging yang diolah menjadi alot dan keras. Sebaiknya, anda menunggu beberapa saat sampai daging lebih melunak dan rileks setelah proses penyembelihan.  

Teknik memotong daging yang kurang tepat juga berpengaruh besar pada tekstur kambing maupun sapi saat dimasak.

