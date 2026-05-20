6 Sayuran yang Efektif Mendukung Kesehatan Hati, Apa Saja?

JawaPos.com – Gaya hidup modern, camilan praktis, dan asupan makanan berlemak yang tinggi memberikan beban yang sangat besar pada hati.

Meski begitu, beberapa jenis sayuran diketahui dapat membantu membersihkan tubuh.

Sayuran tertentu bertindak sebagai perisai antioksidan ampuh yang secara langsung memengaruhi kadar enzim hati.

Melansir times india, berikut enam sayuran yang menawarkan efek perlindungan pada organ hati.

1. Brokoli

Sayuran hijau ini kaya akan sulforafan dan vitamin C, yang efektif mengurangi stres oksidatif.

Sulforafan mengaktifkan enzim internal khusus yang bertanggung jawab untuk menetralkan dan dengan cepat menghilangkan racun.

Konsumsi brokoli secara teratur bantu mengurangi kadar enzim berbahaya secara signifikan pada pasien penyakit hati.

2. Bit