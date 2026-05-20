8 Tempat Makan Sup Iga di Yogyakarta, Mulai dari Cita Rasa Tradisional hingga Premium yang Bikin Ketagihan

JawaPos.Com - Yogyakarta tidak hanya identik dengan gudeg, sate klathak, dan bakmi Jawa, tetapi juga memiliki banyak pilihan kuliner berkuah yang menggoda selera.

Salah satu yang cukup digemari adalah sup iga, hidangan yang menawarkan kombinasi kuah hangat kaya rempah dengan potongan iga sapi empuk yang mampu menghadirkan sensasi makan yang memuaskan.

Menu ini cocok dinikmati saat makan siang, makan malam, atau ketika ingin menikmati comfort food dengan rasa yang kaya namun tetap akrab di lidah.

Menariknya, tempat makan sup iga di Yogyakarta hadir dengan konsep yang beragam.

Ada warung sederhana dengan cita rasa tradisional khas Nusantara yang hangat dan penuh nostalgia, ada pula restoran modern yang menghadirkan sup iga premium dengan porsi lebih besar, kualitas daging pilihan, dan suasana yang lebih nyaman untuk makan bersama keluarga atau kolega.

Perpaduan inilah yang membuat sup iga di Jogja selalu punya penggemar.

Dilansir dari Google Maps, inilah delapan tempat makan sup iga di Yogyakarta dengan cita rasa tradisional hingga premium.

1. Ngaldu Iga Jogja Soup

Ngaldu Iga menjadi salah satu destinasi kuliner favorit di Yogyakarta bagi pencinta olahan iga sapi dengan cita rasa gurih kaya rempah.

Tempat makan ini cukup populer karena menghadirkan sup iga dengan kuah hangat yang terasa kuat namun tetap nyaman di lidah.

Potongan dagingnya juga dikenal besar, empuk, dan mudah dilepaskan dari tulangnya sehingga memberikan pengalaman makan yang memuaskan.

Selain rasa kuahnya yang nikmat, banyak pelanggan menyukai aroma rempah yang langsung terasa sejak hidangan disajikan.

Porsi yang cukup besar membuat tempat ini cocok untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga atau teman.

Suasana tempat makan juga tergolong nyaman dan santai sehingga pengunjung bisa menikmati waktu makan dengan lebih tenang.