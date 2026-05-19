Teknologi Baru Skin Tightening Non-Invasif, Ini Manfaatnya untuk Kekencangan dan Kesehatan Kulit

Peluncuran teknologi XERF di Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - Kulit kendur, garis halus, hingga berkurangnya elastisitas wajah, menjadi masalah yang mulai muncul seiring bertambahnya usia dan paparan polusi sehari-hari. Kini, tren perawatan skin tightening non-invasif semakin diminati karena dinilai mampu membantu menjaga kekencangan kulit tanpa prosedur bedah maupun masa pemulihan panjang.
Salah satu teknologi yang tengah menjadi sorotan global adalah XERF, treatment skin tightening terbaru asal Korea Selatan, Mengandalkan teknologi dual frequency untuk membantu mengencangkan kulit sekaligus merangsang produksi kolagen baru.
Popularitasnya semakin meningkat setelah aktris Korea Selatan Park Shin Hye dipercaya sebagai Global Brand Ambassador XERF dan diketahui menjadikan treatment tersebut sebagai bagian dari rutinitas perawatan kulit.
Teknologi ini kini resmi hadir di Ace Dermatology melalui kolaborasi strategis bersama idsMED Indonesia. Kehadiran XERF disebut menjadi jawaban atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perawatan estetika yang nyaman, minim downtime, namun tetap memberikan hasil optimal.
Perawatan skin tightening bukan hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga membantu menjaga struktur dan elastisitas kulit. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen alami tubuh akan menurun sehingga kulit menjadi lebih kendur dan tampak lelah.
Treatment berbasis radio frequency seperti XERF bekerja dengan menghantarkan energi panas ke lapisan dermis untuk merangsang pembentukan kolagen baru. Kolagen berperan penting dalam menjaga kulit tetap kencang, kenyal, dan sehat dalam jangka panjang.
Karena dilakukan tanpa pembedahan, perawatan ini juga semakin diminati masyarakat urban yang menginginkan hasil natural dengan waktu pemulihan lebih cepat. XERF disebut menjadi teknologi pertama di dunia yang memanfaatkan kombinasi dual frequency 6.78 MHz dan 2 MHz secara bersamaan. Kombinasi tersebut memungkinkan energi panas dihantarkan lebih presisi hingga ke lapisan dermis terdalam.
Teknologi ini bekerja untuk membantu mengencangkan serat kolagen pada kulit sekaligus merangsang regenerasi kolagen baru agar struktur kulit terasa lebih firm dan elastis. Keunggulan lainnya terletak pada sistem Wave Fit Pulse Technology yang memecah energi menjadi beberapa gelombang terkontrol.
Pendekatan ini membantu menjaga kestabilan panas selama treatment sehingga proses pemanasan kulit berlangsung lebih gradual, nyaman, dan minim rasa tidak nyaman akibat lonjakan panas berlebih. Tak heran jika treatment ini mulai menjadi favorit di kalangan beauty enthusiast hingga selebriti Korea Selatan.
