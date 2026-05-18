Foundation Selalu Terlihat Abu-Abu di Wajahmu? Ini Bukan Soal Shade, Tapi Undertone Kulitmu

JawaPos.com - Sudah puluhan warna foundation dicoba, tapi hasilnya selalu sama yakni wajah terlihat abu-abu, terlalu merah, atau justru lebih kusam dari sebelumnya. Kalau ini terasa familiar, masalahnya bukan di shade-mu.

Masalahnya ada di undertone, lapisan warna di bawah permukaan kulit yang menentukan apakah sebuah foundation akan menyatu sempurna atau justru bertabrakan dengan warna alami wajah.

Begitu kamu tahu undertone-mu, proses memilih foundation jadi jauh lebih terarah sejak langkah pertama.

Apa Itu Undertone Kulit dan Kenapa Ini Penting?

Undertone adalah warna dasar yang tersembunyi di bawah permukaan kulit. Tidak seperti warna kulit yang bisa berubah karena paparan matahari, undertone bersifat permanen dan tidak bergeser sepanjang hidupmu.

Inilah kenapa seseorang berkulit sawo matang dan seseorang berkulit putih bisa memiliki undertone yang sama persis, dan keduanya cocok dengan nada warna foundation yang serupa, meskipun shade-nya berbeda.

Ketika foundation dipilih berdasarkan undertone yang tepat, hasilnya tampak seperti kulit sendiri, hanya lebih sempurna. Sebaliknya, foundation yang undertone-nya tidak cocok akan menciptakan efek topeng di wajah, bahkan saat shade-nya sudah pas secara kecerahan.

3 Cara Mudah Mengenali Undertone Kulitmu

Lihat warna pembuluh darah di pergelangan tangan