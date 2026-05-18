Foundation Selalu Terlihat Abu-Abu di Wajahmu? Ini Bukan Soal Shade, Tapi Undertone Kulitmu

Ilustrasi foundation. (Freepik)
JawaPos.com - Sudah puluhan warna foundation dicoba, tapi hasilnya selalu sama yakni wajah terlihat abu-abu, terlalu merah, atau justru lebih kusam dari sebelumnya. Kalau ini terasa familiar, masalahnya bukan di shade-mu.
Masalahnya ada di undertone, lapisan warna di bawah permukaan kulit yang menentukan apakah sebuah foundation akan menyatu sempurna atau justru bertabrakan dengan warna alami wajah.
Begitu kamu tahu undertone-mu, proses memilih foundation jadi jauh lebih terarah sejak langkah pertama.
Apa Itu Undertone Kulit dan Kenapa Ini Penting?
Undertone adalah warna dasar yang tersembunyi di bawah permukaan kulit. Tidak seperti warna kulit yang bisa berubah karena paparan matahari, undertone bersifat permanen dan tidak bergeser sepanjang hidupmu.
Inilah kenapa seseorang berkulit sawo matang dan seseorang berkulit putih bisa memiliki undertone yang sama persis, dan keduanya cocok dengan nada warna foundation yang serupa, meskipun shade-nya berbeda.
Ketika foundation dipilih berdasarkan undertone yang tepat, hasilnya tampak seperti kulit sendiri, hanya lebih sempurna. Sebaliknya, foundation yang undertone-nya tidak cocok akan menciptakan efek topeng di wajah, bahkan saat shade-nya sudah pas secara kecerahan.
3 Cara Mudah Mengenali Undertone Kulitmu
Lihat warna pembuluh darah di pergelangan tangan
Ini metode paling umum dan cukup akurat sebagai acuan awal. Perhatikan bagian dalam pergelangan tangan di bawah cahaya alami, bukan di bawah lampu ruangan yang bisa mendistorsi warna. Pembuluh darah yang terlihat hijau menandakan warm undertone. Biru atau ungu menandakan cool undertone. Biru kehijauan berarti kamu berada di kategori neutral.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong