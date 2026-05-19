9 Sikap yang Menunjukkan Orang dengan Kualitas Mentalitas Miskin hingga Sulit Keluar dari Masalah Finansial, Simak!

Ilustrasi orang yang kekurangan uang. (Magnific)
JawaPos.Com - Kondisi finansial seseorang tidak selalu ditentukan oleh besar kecilnya penghasilan.
Banyak orang dengan pendapatan tinggi tetap hidup penuh tekanan karena cara berpikir dan kebiasaan yang kurang sehat dalam mengelola uang maupun menjalani hidup.
Sebaliknya, sebagian orang mampu perlahan membangun kehidupan lebih stabil meskipun memulai dari kondisi sederhana.
Perbedaan tersebut sering muncul dari pola pikir, keputusan sehari-hari, dan kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang.
Mentalitas miskin bukan berarti seseorang benar-benar tidak memiliki uang.
Istilah ini lebih menggambarkan cara berpikir yang membuat seseorang sulit berkembang, mudah menyerah, dan terus terjebak dalam masalah finansial yang sama.
Dilansir dari Google Maps, inilah sembilan sikap yang sering ditunjukkan orang dengan mentalitas miskin dan membuat kehidupan finansial mereka sulit berubah menjadi lebih baik.
1. Selalu Menghabiskan Uang untuk Terlihat Kaya
Banyak orang ingin terlihat berhasil di depan lingkungan sekitar.
Mereka membeli barang mahal, mengikuti gaya hidup tertentu, atau memaksakan penampilan mewah demi mendapatkan pengakuan sosial.
Padahal kondisi keuangan sebenarnya belum tentu stabil.
Mentalitas seperti ini sering membuat seseorang lebih fokus pada pencitraan dibanding membangun kestabilan finansial jangka panjang.
Mereka rela menghabiskan uang untuk hal yang tidak terlalu penting hanya agar dianggap sukses oleh orang lain.
Akibatnya, penghasilan yang masuk cepat habis tanpa benar-benar memberikan perubahan besar dalam hidup.
Orang dengan pola pikir berkembang biasanya lebih memilih membangun aset, keterampilan, atau tabungan dibanding sekadar terlihat kaya di permukaan.
