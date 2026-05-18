Jika Anda Lelah Mengejar Tujuan Tanpa Rasa Gembira, Mulailah 8 Perubahan Gaya Hidup Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup adalah perlombaan tanpa garis akhir. Setelah satu target tercapai, target berikutnya langsung menunggu. Naik jabatan, menambah penghasilan, membeli rumah, membangun relasi, meningkatkan produktivitas—semuanya terasa penting. Namun di tengah semua itu, ada satu pertanyaan yang sering terlupakan: apakah kita benar-benar menikmati perjalanan hidup ini?



Tidak sedikit orang yang terlihat sukses dari luar, tetapi diam-diam merasa kosong. Mereka disiplin, ambisius, dan terus bergerak maju, tetapi kehilangan rasa puas, tenang, dan gembira. Psikologi modern menjelaskan bahwa kondisi ini sering muncul ketika seseorang terlalu fokus pada pencapaian eksternal, sambil mengabaikan kebutuhan emosional dan psikologisnya.



Jika Anda mulai merasa lelah mengejar tujuan tanpa rasa bahagia, mungkin yang perlu diubah bukan tujuan Anda, melainkan cara Anda menjalani hidup.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (916/5), terdapat delapan perubahan gaya hidup yang direkomendasikan psikologi untuk membantu Anda menemukan kembali keseimbangan antara ambisi dan kebahagiaan.



1. Berhenti Menjadikan Produktivitas Sebagai Identitas Diri



Di era modern, banyak orang mengukur nilai dirinya berdasarkan seberapa sibuk mereka. Kalender penuh dianggap simbol keberhasilan. Istirahat sering kali terasa seperti kemunduran.



Padahal menurut psikologi, identitas yang terlalu melekat pada produktivitas dapat memicu burnout dan kecemasan kronis. Ketika seseorang percaya bahwa dirinya hanya berharga saat menghasilkan sesuatu, ia akan sulit merasa cukup.



Mulailah memisahkan antara apa yang Anda lakukan dan siapa diri Anda. Anda tetap bernilai meski sedang beristirahat, gagal, atau tidak mencapai target tertentu.



Cobalah bertanya pada diri sendiri: Jika semua pencapaian saya hilang hari ini, apa yang masih membuat saya berharga?



Pertanyaan sederhana ini membantu membangun identitas yang lebih sehat dan stabil.



2. Jadwalkan Kesenangan, Bukan Hanya Tanggung Jawab



Banyak orang menunggu waktu luang untuk menikmati hidup. Masalahnya, waktu luang sering tidak pernah benar-benar datang.



Psikologi perilaku menunjukkan bahwa aktivitas menyenangkan yang direncanakan secara sadar dapat meningkatkan kesejahteraan mental. Ini disebut behavioral activation, yaitu strategi meningkatkan mood dengan melibatkan diri dalam aktivitas yang memberi energi positif.



Mulailah menjadwalkan hal-hal kecil yang Anda nikmati:



membaca buku favorit,

berjalan sore,

menonton film,

mencoba resep baru,

bertemu teman.



Jangan perlakukan kebahagiaan sebagai hadiah setelah semua tugas selesai. Kebahagiaan justru adalah bahan bakar agar Anda mampu menjalani tanggung jawab dengan lebih baik.



3. Kurangi Kebiasaan Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Media sosial membuat hidup orang lain terlihat seperti rangkaian pencapaian tanpa cela. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan proses hidup kita dengan hasil akhir orang lain.



Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai social comparison. Membandingkan diri secara berlebihan dapat menurunkan kepuasan hidup, meningkatkan iri hati, dan membuat pencapaian pribadi terasa tidak berarti.



Solusinya bukan berhenti terhubung sepenuhnya, tetapi lebih selektif terhadap apa yang Anda konsumsi.



Tanyakan:



Apakah akun ini menginspirasi atau justru membuat saya merasa tertinggal?

Apakah saya sedang belajar, atau sekadar mengukur kekurangan diri?



Kurangi paparan yang memicu tekanan mental dan perbanyak lingkungan yang membuat Anda merasa berkembang secara sehat.



4. Bangun Rutinitas Istirahat yang Konsisten



Istirahat bukan aktivitas pasif. Dalam perspektif psikologi dan neuroscience, istirahat adalah proses pemulihan mental dan biologis.



Kurang tidur, jam kerja berlebihan, dan stimulasi digital konstan dapat mengganggu regulasi emosi. Akibatnya, Anda menjadi lebih mudah lelah, impulsif, dan sulit menikmati hidup.



Mulailah dengan kebiasaan sederhana:



tidur dan bangun di jam yang relatif sama,

batasi layar sebelum tidur,

sediakan waktu tanpa notifikasi,

sisihkan jeda singkat di tengah pekerjaan.



Tubuh dan pikiran yang terus dipaksa bekerja seperti mesin pada akhirnya kehilangan kapasitas untuk merasakan kegembiraan.



5. Fokus pada Sistem, Bukan Obsesi pada Hasil



Salah satu sumber stres terbesar adalah terlalu melekat pada hasil akhir.



Psikologi motivasi menunjukkan bahwa orientasi berlebihan pada hasil dapat meningkatkan kecemasan performa. Sebaliknya, fokus pada proses harian membantu seseorang merasa lebih stabil dan memiliki kontrol.



Daripada terus memikirkan:



“Saya harus sukses tahun ini,”



ubah menjadi:



“Apa kebiasaan kecil yang bisa saya lakukan hari ini?”



Misalnya:



menulis 30 menit,

olahraga 20 menit,

belajar satu hal baru,

tidur cukup.



Tujuan penting, tetapi sistem harian adalah fondasi yang membuat perjalanan terasa lebih ringan.



6. Perkuat Hubungan Sosial yang Bermakna



Banyak orang mengorbankan hubungan demi mengejar target. Mereka percaya bahwa koneksi sosial bisa ditunda setelah sukses.



Padahal riset psikologi positif secara konsisten menunjukkan bahwa kualitas hubungan adalah salah satu prediktor terkuat kebahagiaan jangka panjang.



Hubungi teman lama. Luangkan waktu untuk keluarga. Bangun percakapan yang lebih jujur dan mendalam.



Anda tidak harus memiliki banyak teman. Yang lebih penting adalah memiliki beberapa hubungan yang membuat Anda merasa dipahami dan diterima.



Kesuksesan tanpa koneksi sering terasa sunyi.



7. Latih Rasa Syukur Secara Konkret



Rasa syukur bukan sekadar berpikir positif. Dalam psikologi, gratitude practice terbukti meningkatkan kepuasan hidup dan mengurangi fokus berlebihan pada kekurangan.



Masalahnya, banyak orang hanya memikirkan apa yang belum dimiliki.



Mulailah membangun kebiasaan sederhana:



tulis tiga hal yang Anda syukuri setiap malam,

apresiasi pencapaian kecil,

sadari hal-hal rutin yang sering dianggap biasa.



Misalnya:



tubuh yang sehat,

kopi pagi,

pekerjaan yang memberi penghasilan,

orang yang peduli pada Anda.



Rasa syukur membantu pikiran keluar dari mode kekurangan menuju mode kecukupan.



8. Definisikan Ulang Arti Sukses untuk Diri Sendiri



Sering kali kita lelah bukan karena tujuan terlalu tinggi, tetapi karena mengejar tujuan yang sebenarnya bukan milik kita.



Banyak definisi sukses diwariskan oleh keluarga, budaya, lingkungan, atau media. Tanpa sadar, kita hidup berdasarkan standar orang lain.



Luangkan waktu bertanya:



Apa arti hidup yang baik menurut saya?

Seperti apa hari yang membuat saya merasa puas?

Hal apa yang benar-benar penting bagi saya?



Mungkin sukses bagi Anda bukan menjadi yang paling kaya atau paling sibuk, melainkan memiliki hidup yang seimbang, sehat, dan bermakna.



Tidak ada gunanya mencapai puncak jika Anda tidak menyukai kehidupan yang dibutuhkan untuk sampai ke sana.



Penutup



Ambisi bukan musuh kebahagiaan. Masalah muncul ketika hidup sepenuhnya dipusatkan pada pencapaian, sementara kebutuhan emosional terus diabaikan.



Psikologi mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang menunggu di garis akhir. Ia dibangun dari cara Anda menjalani hari-hari biasa.



Jika Anda lelah mengejar tujuan tanpa rasa gembira, mungkin ini saatnya berhenti bertanya, “Apa lagi yang harus saya capai?” dan mulai bertanya, “Bagaimana saya ingin menjalani hidup ini?”



