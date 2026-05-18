7 Tips Memilih Baju Thrift Berkualitas yang Wajib Diketahui Sebelum Belanja

JawaPos.com - Pernah pulang dari thrift shop dengan kantong penuh, lalu dua minggu kemudian sadar separuh isinya tidak bisa dipakai sama sekali? Noda yang tidak hilang, jahitan yang hampir lepas, atau bahan yang sudah terlalu tipis untuk dipakai keluar.

Tips memilih baju thrift berkualitas sebenarnya bukan soal beruntung, tapi soal tahu apa yang harus dilihat sebelum barang itu masuk ke kantong belanjamu.

Kenapa Thrifting Perlu Strategi, Bukan Sekadar Beli yang Murah

Tren sustainable fashion membuat semakin banyak orang beralih ke thrift shop, dan itu kabar bagus. Tapi tanpa strategi yang jelas, thrifting bisa berubah jadi penumpukan barang tidak terpakai yang justru bertentangan dengan semangat awalnya.

Setiap pakaian bekas yang salah pilih bukan hanya buang uang, tapi juga buang waktu dan energi.

Pembeli thrift yang benar-benar berhasil bukan yang paling banyak membeli, tapi yang paling tahu apa yang dicari. Dan semuanya dimulai dari tujuh hal berikut ini.

1. Kenali jenis kain sebelum melihat harga atau model

Sebelum terpikat label harga atau potongan yang menarik, pegang kainnya dulu. Katun dan linen adalah pilihan terbaik karena kuat, menyerap keringat, dan tidak cepat rusak meski sudah puluhan kali dicuci.

Wol dan kasmir adalah jackpot bagi thrifter cermat karena harganya sangat tinggi jika dibeli baru. Sementara rayon dan viscose terasa lembut tapi mudah melar jika tidak dirawat dengan benar.