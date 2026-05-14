Orang-orang yang Tetap Bahagia dan Gembira Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Telah Meninggalkan 9 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

Namun ada satu pola menarik yang sering muncul pada orang-orang yang tetap bahagia di usia lanjut: mereka bukan hanya “menambahkan” kebiasaan baik, tetapi juga “meninggalkan” kebiasaan tertentu yang menguras energi mental.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat sembilan kebiasaan yang menurut psikologi sering ditinggalkan oleh orang-orang yang tetap bahagia seiring bertambahnya usia.



1. Terlalu Peduli pada Penilaian Orang Lain



Di usia muda, banyak orang menghabiskan energi besar untuk memikirkan bagaimana mereka terlihat di mata orang lain—apakah cukup sukses, cukup menarik, atau cukup “benar”.



Seiring waktu, orang yang lebih bahagia belajar bahwa penilaian orang lain sering kali tidak konsisten dan tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Mereka mulai menggeser fokus dari “apa kata orang” menjadi “apa yang sesuai dengan nilai pribadi”.



Bukan berarti mereka tidak peduli sama sekali, tetapi mereka tidak lagi menjadikan validasi eksternal sebagai pusat identitas diri.



2. Membandingkan Diri Secara Berlebihan



Perbandingan sosial adalah salah satu sumber ketidakbahagiaan yang paling umum. Media sosial memperparah kecenderungan ini, membuat orang merasa tertinggal dalam hal karier, hubungan, atau gaya hidup.



Orang yang lebih bahagia di usia matang cenderung mengurangi kebiasaan ini. Mereka mulai memahami bahwa setiap orang memiliki garis waktu dan konteks hidup yang berbeda.



Alih-alih bertanya “kenapa hidup saya tidak seperti mereka?”, mereka lebih sering bertanya “apakah hidup saya bergerak ke arah yang saya inginkan?”



3. Menyimpan Dendam Terlalu Lama



Psikologi menunjukkan bahwa menyimpan dendam berkepanjangan dapat meningkatkan stres kronis dan menurunkan kesejahteraan emosional.



Orang yang lebih dewasa secara emosional biasanya belajar bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan perilaku orang lain, melainkan melepaskan beban psikologis dari diri sendiri.



Dengan melepaskan dendam, mereka tidak hanya memperbaiki hubungan sosial, tetapi juga kesehatan mental mereka sendiri.



4. Terjebak dalam Kekhawatiran yang Tidak Produktif



Kekhawatiran adalah bagian normal dari hidup, tetapi banyak orang terjebak dalam pola overthinking yang tidak menghasilkan solusi.



Seiring bertambahnya usia, orang yang lebih bahagia cenderung lebih selektif dalam mengkhawatirkan sesuatu. Mereka belajar membedakan antara masalah yang bisa diselesaikan dan hal yang hanya menguras energi mental tanpa hasil.



Fokus mereka bergeser dari “bagaimana jika semuanya salah?” menjadi “apa langkah kecil yang bisa saya lakukan sekarang?”



5. Memaksakan Hubungan yang Tidak Sehat



Banyak orang bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena rasa bersalah, kebiasaan, atau takut sendirian.



Namun, orang yang lebih stabil secara emosional biasanya mulai menyadari bahwa kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Mereka mulai berani menjaga jarak dari hubungan yang terus-menerus menguras energi atau tidak saling menghargai.



Ini tidak selalu berarti memutus hubungan secara ekstrem, tetapi lebih pada menetapkan batasan yang sehat.



6. Menunda Kebahagiaan ke Masa Depan



“Bahagia nanti kalau sudah sukses”, “bahagia kalau sudah punya rumah”, atau “bahagia kalau kondisi sudah ideal” adalah pola pikir yang sering menunda kepuasan hidup.



Orang yang lebih bahagia seiring bertambahnya usia cenderung meninggalkan pola pikir ini. Mereka mulai menemukan makna dalam rutinitas sehari-hari, bukan hanya dalam pencapaian besar.



Psikologi positif menyebut ini sebagai kemampuan untuk mengalami “kebahagiaan saat ini”, bukan hanya kebahagiaan yang ditunda.



7. Perfeksionisme Berlebihan



Perfeksionisme sering disamarkan sebagai standar tinggi, tetapi dalam praktiknya bisa menjadi sumber stres dan ketidakpuasan yang konstan.



Orang yang lebih matang secara emosional cenderung beralih dari “harus sempurna” menjadi “cukup baik dan berproses”.



Mereka mulai memahami bahwa kesalahan bukan kegagalan total, tetapi bagian alami dari pertumbuhan.



8. Mengabaikan Kesehatan Mental dan Fisik



Di usia muda, banyak orang mengorbankan tidur, kesehatan, dan keseimbangan hidup demi produktivitas atau pencapaian.



Namun seiring waktu, mereka yang lebih bahagia mulai menyadari bahwa tubuh dan pikiran adalah fondasi utama kualitas hidup. Mereka mulai lebih konsisten menjaga istirahat, makan lebih baik, dan memberi ruang untuk pemulihan mental.



Kesadaran ini bukan datang dari teori, tetapi dari pengalaman langsung tentang dampak kelelahan jangka panjang.



9. Mengisi Hidup dengan Hal yang Tidak Bermakna



Salah satu perubahan terbesar pada orang yang lebih bahagia seiring usia adalah kemampuan untuk berkata “tidak” pada hal-hal yang tidak penting.



Mereka mulai mengurangi aktivitas, hubungan, atau komitmen yang tidak memberi nilai atau makna. Ini bukan menjadi lebih pasif, tetapi lebih selektif.



Dengan mengurangi “kebisingan hidup”, mereka memberi ruang lebih besar untuk hal yang benar-benar berarti: hubungan yang tulus, waktu berkualitas, dan ketenangan batin.



Kebahagiaan di usia yang lebih matang bukanlah hasil dari hidup yang sempurna, tetapi hasil dari penyederhanaan hidup. Banyak orang yang tetap bahagia bukan karena mereka memiliki lebih banyak, tetapi karena mereka membawa lebih sedikit beban emosional.



Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menguras energi mental bukan proses instan. Ia terjadi perlahan, sering kali melalui pengalaman, kegagalan, dan refleksi diri.



