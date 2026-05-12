Orang yang Sangat Egois tetapi Tidak Menyadarinya Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Tidak semua orang egois terlihat kasar, sombong, atau suka memerintah. Faktanya, banyak orang yang sangat egois justru tampak ramah, baik, bahkan terlihat peduli. Masalahnya, mereka sering tidak menyadari bahwa sebagian besar tindakan dan cara berpikir mereka berpusat pada diri sendiri.



Dalam psikologi, perilaku egois tidak selalu berarti seseorang “jahat”. Kadang perilaku ini muncul karena pola asuh, kebutuhan untuk merasa aman, pengalaman masa lalu, atau kebiasaan yang terus dipelihara bertahun-tahun. Namun ketika sifat egois terlalu dominan, hubungan dengan pasangan, keluarga, teman, dan rekan kerja bisa perlahan rusak.



Yang paling sulit adalah: orang egois sering merasa dirinya normal. Mereka menganggap orang lain terlalu sensitif, terlalu menuntut, atau tidak memahami mereka. Karena itu, mengenali tanda-tandanya menjadi penting—baik untuk memahami orang lain maupun mengevaluasi diri sendiri.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 perilaku yang sering ditunjukkan orang yang sangat egois tetapi tidak menyadarinya menurut sudut pandang psikologi.



1. Selalu Mengarahkan Percakapan Kembali ke Dirinya



Pernah bercerita tentang masalahmu, tetapi lawan bicara justru membahas dirinya sendiri?



Misalnya:



Kamu cerita sedang stres kerja.

Mereka menjawab, “Ah itu belum seberapa, aku dulu lebih parah.”



Atau ketika kamu menceritakan pencapaianmu, mereka langsung mengalihkan pembicaraan ke pengalaman mereka sendiri.



Secara psikologis, ini menunjukkan kebutuhan kuat untuk menjadi pusat perhatian emosional. Orang seperti ini sering tidak benar-benar mendengarkan. Mereka hanya menunggu giliran berbicara.



Mereka mungkin tampak antusias dalam percakapan, tetapi fokus utamanya tetap pada:



bagaimana mereka terlihat,

bagaimana pengalaman mereka dibandingkan,

dan bagaimana perhatian kembali kepada mereka.



Dalam hubungan jangka panjang, perilaku ini membuat orang lain merasa tidak didengar dan tidak dihargai.



2. Sulit Mengakui Kesalahan



Salah satu tanda egoisme yang paling umum adalah ketidakmampuan menerima bahwa dirinya bisa salah.



Ketika terjadi konflik, mereka cenderung:



mencari kambing hitam,

membuat alasan,

memutarbalikkan situasi,

atau menyalahkan keadaan.



Kalaupun meminta maaf, permintaan maafnya sering terdengar seperti:



“Maaf kalau kamu tersinggung.”

“Maaf, tapi kamu juga salah.”



Dalam psikologi, perilaku ini berkaitan dengan mekanisme pertahanan ego. Mereka merasa mengakui kesalahan berarti menurunkan harga diri. Akibatnya, mereka lebih memilih mempertahankan citra diri daripada memperbaiki hubungan.



Padahal orang yang matang secara emosional mampu berkata:



“Ya, aku salah. Aku akan memperbaikinya.”



Kalimat sederhana seperti itu justru menunjukkan kekuatan karakter, bukan kelemahan.



3. Hanya Peduli Saat Ada Kepentingan



Orang egois sering hadir ketika membutuhkan sesuatu:



bantuan,

dukungan,

perhatian,

koneksi,

atau keuntungan tertentu.



Namun ketika orang lain membutuhkan mereka, mereka mendadak sibuk, sulit dihubungi, atau menghilang.



Hubungan bagi mereka sering bersifat transaksional:



“Apa keuntungan yang bisa aku dapat?”



Mereka mungkin tidak sadar melakukan ini karena sudah terbiasa menempatkan kebutuhan pribadi di atas segalanya.



Dalam jangka panjang, pola ini membuat hubungan terasa berat sebelah. Orang lain akhirnya merasa dimanfaatkan, bukan dihargai secara tulus.



4. Kurang Memiliki Empati



Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan emosi orang lain. Orang yang egois biasanya kesulitan melakukan ini secara konsisten.



Ciri-cirinya:



meremehkan perasaan orang lain,

mengatakan “kamu lebay”,

mudah menghakimi,

atau memaksakan sudut pandangnya sendiri.



Mereka cenderung melihat dunia hanya dari perspektif pribadi:



“Kalau aku bisa melewati itu, kenapa kamu tidak?”



Masalahnya, setiap orang memiliki kapasitas emosional dan pengalaman hidup berbeda. Kurangnya empati membuat mereka sering tanpa sadar melukai orang lain lewat ucapan maupun sikap.



Yang menarik, beberapa orang egois sebenarnya bukan tidak punya empati sama sekali. Mereka hanya terlalu sibuk dengan dirinya sendiri sehingga tidak memberi ruang untuk memahami orang lain.



5. Ingin Selalu Menang dalam Segala Hal



Bahkan dalam hal kecil, mereka sulit menerima jika bukan dirinya yang paling benar, paling pintar, atau paling hebat.



Contohnya:



debat sederhana berubah jadi kompetisi,

selalu ingin kata terakhir,

tidak bisa kalah,

atau merasa harus unggul dalam semua situasi.



Secara psikologis, ini sering berasal dari rasa tidak aman yang disembunyikan. Mereka menggantungkan harga diri pada kemenangan dan pengakuan.



Akibatnya:



percakapan menjadi melelahkan,

hubungan terasa kompetitif,

dan orang lain enggan terbuka karena takut dihakimi atau “dikalahkan”.



Padahal hubungan sehat bukan tentang siapa yang menang, melainkan bagaimana saling memahami.



6. Menganggap Waktunya Lebih Penting dari Orang Lain



Orang egois sering menunjukkan perilaku seperti:



sering terlambat,

membatalkan janji mendadak,

tidak menghargai antrean,

atau berharap orang lain selalu menyesuaikan diri dengan mereka.



Mereka mungkin berkata:



“Aku memang sibuk.”



Tetapi masalahnya bukan sekadar sibuk. Masalahnya adalah mereka menganggap prioritas pribadi lebih penting daripada waktu dan kebutuhan orang lain.



Dalam psikologi sosial, sikap ini mencerminkan rendahnya kesadaran interpersonal. Mereka kurang mempertimbangkan dampak perilakunya terhadap orang lain.



Hal kecil seperti terus bermain ponsel saat orang lain berbicara juga bisa menjadi bentuk egoisme yang sering diabaikan.



7. Suka Menuntut Dipahami, tetapi Jarang Mau Memahami



Mereka ingin:



dimengerti,

diterima,

didukung,

dan dimaklumi.



Namun ketika orang lain membutuhkan hal yang sama, respons mereka minim.



Mereka sering berkata:



“Kamu harus ngerti posisi aku.”

“Kamu nggak paham aku.”



Tetapi jarang bertanya:



“Kamu sendiri bagaimana?”



Hubungan sehat membutuhkan keseimbangan emosional. Jika hanya satu pihak yang terus memberi pengertian, hubungan akan terasa melelahkan dan tidak adil.



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa kemampuan saling memahami adalah fondasi penting dalam membangun kedekatan emosional yang stabil.



8. Sulit Bahagia untuk Kesuksesan Orang Lain



Tanda egoisme yang paling tersembunyi adalah rasa tidak nyaman melihat orang lain berhasil.



Mereka mungkin:



diam-diam iri,

mengecilkan pencapaian orang lain,

memberi pujian setengah hati,

atau mencoba mengalihkan perhatian.



Misalnya:



“Iya sih keren, tapi pasti karena koneksi.”



Alih-alih ikut bahagia, mereka merasa terancam.



Dalam psikologi, ini sering berkaitan dengan perbandingan sosial dan rasa kurang terhadap diri sendiri. Karena identitas mereka sangat berpusat pada pencapaian pribadi, keberhasilan orang lain terasa seperti ancaman, bukan inspirasi.



Orang yang benar-benar matang secara emosional mampu berkata:



“Aku ikut senang melihat kamu berhasil.”



Tanpa merasa dirinya menjadi lebih kecil.



Mengapa Banyak Orang Tidak Menyadari Dirinya Egois?



Karena egoisme tidak selalu terlihat ekstrem.



Sering kali perilaku egois dibungkus dengan:



rasa percaya diri,

ambisi,

kemandirian,

atau “kejujuran”.



Selain itu, manusia secara alami cenderung melihat dirinya lebih positif dibanding kenyataan. Dalam psikologi disebut sebagai self-serving bias—kecenderungan menilai diri sendiri dengan lebih lunak daripada menilai orang lain.



Itulah sebabnya seseorang bisa:



merasa dirinya korban terus-menerus,

merasa paling benar,

atau merasa paling banyak berkorban,

padahal orang di sekitarnya justru merasa lelah menghadapi mereka.

Bisakah Orang Egois Berubah?



Bisa—asal mau menyadari dan mengevaluasi diri.



Perubahan biasanya dimulai ketika seseorang:



belajar mendengarkan,

menerima kritik,

mengembangkan empati,

dan berhenti menjadikan dirinya pusat dari segala hal.



Kesadaran diri adalah langkah pertama.



Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat tidak dibangun dari:



“Aku ingin dipahami.”



Melainkan juga dari:



“Aku juga ingin memahami orang lain.”



