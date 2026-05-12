Jika Anda Lebih Menyukai Teh daripada Kopi, Anda Mungkin Memiliki 9 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di banyak budaya, pilihan minuman bukan sekadar soal rasa. Ada orang yang tidak bisa memulai hari tanpa secangkir kopi panas, sementara yang lain merasa lebih nyaman menikmati teh dengan aroma lembut dan suasana tenang. Menariknya, psikologi modern menunjukkan bahwa preferensi terhadap minuman tertentu kadang berkaitan dengan pola kepribadian, gaya hidup, bahkan cara seseorang memandang dunia.

Tentu saja, ini bukan aturan mutlak. Tidak semua pecinta teh memiliki sifat yang sama, dan tidak semua penikmat kopi identik dengan stereotip tertentu.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat berbagai studi psikologi perilaku dan observasi sosial menemukan pola menarik: orang yang lebih menyukai teh cenderung menunjukkan karakter yang berbeda dibanding pecinta kopi.

Lalu, apa saja ciri kepribadian yang sering dimiliki para pencinta teh?

Berikut penjelasannya.

1. Cenderung Lebih Tenang dan Reflektif

Pecinta teh sering diasosiasikan dengan pribadi yang lebih tenang. Mereka menikmati proses, bukan hanya hasil akhir. Berbeda dengan kopi yang identik dengan energi cepat dan produktivitas tinggi, teh sering dikaitkan dengan momen relaksasi dan kontemplasi.

Secara psikologis, orang yang menikmati teh biasanya lebih nyaman dengan ritme hidup yang tidak terlalu terburu-buru. Mereka suka berpikir sebelum bertindak dan cenderung mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan.

Karakter reflektif ini membuat mereka sering menjadi pendengar yang baik. Dalam percakapan, mereka tidak terburu-buru menyela atau mendominasi. Mereka lebih suka memahami terlebih dahulu sebelum memberikan respons.