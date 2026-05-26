Lebih Menyukai Teh daripada Kopi? Anda Mungkin Memiliki 9 Ciri Berikut Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup./Magnific/pressfoto
JawaPos.com - Di berbagai belahan dunia, perdebatan tentang teh dan kopi hampir tidak pernah selesai. Sebagian orang merasa tidak bisa memulai hari tanpa aroma kopi yang kuat, sementara sebagian lainnya justru menemukan kenyamanan dalam secangkir teh hangat yang menenangkan.
Pilihan minuman ini sering dianggap sekadar soal rasa. Namun, dalam dunia psikologi, preferensi terhadap makanan dan minuman ternyata bisa mencerminkan aspek tertentu dari kepribadian seseorang. Cara kita memilih sesuatu yang sederhana—termasuk teh atau kopi—sering dipengaruhi oleh kebutuhan emosional, pola berpikir, kebiasaan hidup, hingga cara kita menghadapi stres.
Tentu saja, tidak semua pencinta teh memiliki karakter yang sama. Psikologi bukan alat untuk mengkotak-kotakkan manusia secara mutlak. Akan tetapi, berbagai penelitian tentang kebiasaan, preferensi, dan perilaku menunjukkan adanya pola menarik yang cukup konsisten.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (24/5), jika Anda termasuk orang yang lebih memilih teh dibanding kopi, ada kemungkinan Anda memiliki beberapa ciri berikut ini.
1. Anda Cenderung Lebih Tenang dalam Menghadapi Situasi
Teh sering diasosiasikan dengan suasana santai, reflektif, dan penuh ketenangan. Tidak heran jika banyak pencinta teh memiliki kecenderungan untuk tidak mudah panik ketika menghadapi tekanan.
Dalam psikologi, individu yang menikmati ritual sederhana seperti menyeduh teh biasanya memiliki kemampuan regulasi emosi yang lebih baik. Mereka menikmati proses, bukan hanya hasil akhir.
Berbeda dengan kopi yang identik dengan energi cepat dan produktivitas tinggi, teh lebih sering dikaitkan dengan ritme hidup yang stabil. Orang yang menyukai teh umumnya tidak terburu-buru mengambil keputusan dan lebih nyaman berpikir sebelum bertindak.
Mereka juga cenderung menjadi pendengar yang baik. Ketika orang lain sedang emosional, pencinta teh sering tampil sebagai sosok yang mampu menenangkan suasana.
2. Anda Menikmati Kesederhanaan
