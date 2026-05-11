6 Hal yang Biasanya Berhenti Dilakukan Orang Setelah Kehidupan Finansial Mereka Menjadi Lebih Mapan

JawaPos.Com - Perjalanan menuju kehidupan finansial yang lebih mapan sering kali mengubah banyak cara pandang seseorang terhadap hidup.

Tekanan soal uang yang dulu terasa berat perlahan mulai berkurang, dan kondisi tersebut memengaruhi kebiasaan sehari-hari tanpa disadari.

Sebagian orang berpikir bahwa ketika kondisi ekonomi membaik, seseorang hanya akan membeli lebih banyak barang atau menikmati hidup lebih bebas.

Padahal, perubahan terbesar justru sering terlihat dari hal-hal yang mulai mereka tinggalkan.

Mereka menjadi lebih tenang, lebih bijak mengambil keputusan, dan tidak lagi terjebak dalam kebiasaan yang dulu muncul karena tekanan finansial.

Dilansir dari Yourtango, inilah enam hal yang biasanya berhenti dilakukan orang setelah kehidupan finansial mereka menjadi lebih mapan.

1. Mereka Tidak Lagi Memaksakan Diri Demi Terlihat Kaya

Ketika kondisi finansial belum stabil, banyak orang sering merasa perlu terlihat sukses di depan lingkungan sekitar.

Mulai dari membeli barang mahal, nongkrong di tempat tertentu, hingga mengikuti gaya hidup yang sebenarnya memberatkan keuangan.

Namun setelah kehidupan ekonomi menjadi lebih aman, kebiasaan seperti ini biasanya mulai berkurang.

Orang yang sudah lebih mapan cenderung tidak terlalu sibuk mencari pengakuan sosial melalui penampilan atau kemewahan. Mereka lebih fokus pada kenyamanan hidup dibandingkan pencitraan.

Mereka memahami bahwa ketenangan finansial jauh lebih penting daripada terlihat kaya di mata orang lain.

Karena itu, banyak dari mereka justru hidup lebih sederhana meskipun sebenarnya memiliki kemampuan finansial yang cukup besar.

2. Mereka Berhenti Membeli Sesuatu Secara Impulsif